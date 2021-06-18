下午3時許，一頭野豬仔闖入港鐵鰂魚涌站後，擺脫港鐵職員阻擋，成功登上一列港島綫列車，在列車內來回奔跑，如入無人之境。其後，野豬仔更「轉車」至將軍澳綫一輛無載客列車，一度瑟縮在關愛座不肯離開，最後港鐵被迫安排列車返回車廠，漁護署人員其後到場將其捉走，並已放生。

下午約3時35分，野豬於鰂魚涌站C出口闖入。乘客報告事件後，車站職員即時通知警方及漁護署，並在大堂及港島綫月台之間樓梯發現野豬。港鐵職員當時曾用領犬屏障，嘗試將野豬引領到較少人的位置。然而野豬最後仍成功登上一列往堅尼地城方向的列車。有網上片段拍攝到情況，可見野豬進入車廂後，一度有人用藍色帆布試圖驅趕野豬，野豬受驚逃離，附近乘客不禁直言「呢度捉佢咁危險」。

讀者劉小姐當時乘搭港鐵目擊事發經過，她指自己於筲箕灣站上車前往堅尼地城方向，至下午接近4時，竟發現一頭野豬仔出現車廂內四處游走。據她拍攝片段所見，野豬仔在地鐵車廂內來回奔跑，如入無人之境，不少乘客見狀均感好奇，紛紛舉機拍攝，更有外籍乘客觸摸野豬背部。列車抵達北角站後，港鐵職員便將野豬趕離車廂。

野豬然而抵達北角站月台後，竟「轉乘」至對面將軍澳綫月台一列剛完成落客的列車。為審慎起見，車務控制中心遂安排該列無載客列車返回將軍澳車廠，等候漁護署人員處理。網上圖片所見，列車登上該列無載客列車後繼續走動，一度瑟縮在關愛座位置不肯離開，其後有人員展開藍色帆布，阻擋野豬離開。

港鐵回覆查詢時，強調職員一直在場盡力處理，事件中沒有人受傷，對車務運作影響輕微。漁護署則指，署方人員到車廠現場後，在車廂內捕獲野豬。該野豬為年幼個體，經檢查後發現情況良好，已安排於合適的郊野地點野放。

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