每次出現性小眾被歧視報道，大眾總會貼上「過分敏感」、「脆弱」的標籤，惟他們面對的性別掙扎與壓力，一般人未必能了解。有心理學家認為，大眾不應對性小眾的反應一概而論，社會應加強教育，性小眾人士亦可從輔導學懂「自救」，達到共融。

心理學家葉妙妍認為，大眾不應誤以性小眾易被觸動神經，從而忽略內裏原因。她認為要達到社會共融，大眾亦有責任透過教育了解與性小眾正確與舒適的相處方式，亦要提高敏感度，在日常生活中消除歧視。性小眾人士亦可接受更多專業輔導，學習「自救」。她解釋，因難以控制別人反應或言語，性小眾亦需學懂盡量改變思考模式，避免令自己過於介懷。

有變性人之父之稱的整形外科醫生袁維昌指，年輕人在青春期開始對性別認同產生疑惑，小部份人會確認是同性戀者，並接受本身性別；有小部份人無法接受本身身體，便開始跨性別程序。一般情況，病人須接受兩年評估，與精神科及心理醫生會面，並服食荷爾蒙藥物，視乎情況及個人接受程度，進一步決定是否進行手術。

袁直言，跨性別絕非一朝一夕之事，對於未成年人士需先進行評估，待成年後才展開跨性別程序。以女跨男為例，有人服用荷爾蒙藥物或切除乳房手術後便覺得滿足，毋須做下身手術，亦有人堅持繼續完成整個程序。他強調，跨性別絕非人人要完成整套程序，須視乎病人意願，「去到一個階段，病人認為足夠，重新認同自己身體，感到開心就已經可以。」

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