警方國安處昨日出動逾500警力，再次搜查蘋果日報並拘捕2名管理層及3名新聞工作者，並在《蘋果》大樓內撿走44部電腦主機與新聞材料。《蘋果》出版未有受到影響，今日加印至50萬份，頭輪紙於凌晨1時許送達旺角區報紙檔，報攤前早已排了10多人的小長龍，一次買10份、100份、1000份以示支持，分別用手推車或私家車載走，1880份《蘋果》個多小時已火速售罄。

首輪《蘋果》全部售完後，有數名客人分別放下1千至數千元預訂《蘋果》，負責人超哥亦早致電發行要求加紙3000份，至凌晨5時許，發行先後再送來2240份《蘋果》。

凌晨有手持拐杖來買《蘋果》的女士指，以往不關心政治新聞，但自從中國爆出毒奶粉、三聚氰胺醜聞；劉曉波、劉霞遭軟禁，以及李旺陽站地上吊身亡後，她對中國共產黨非常失望，又指美國組織頒授黎智英「杜魯門—列根自由獎」是「害佢害得更快」，「共產黨好小學雞，完全無進步過，而且仲退步添，你想做大國唔係咁樣囉」。

早上9時15分，有市民到旺角亞皆老街報紙檔，領取昨晚預訂的240份《蘋果》，加上在其他地方購入的60份，合共買了300份。他表示用於餐廳派發給食客，被問到為了甚麼購買《蘋果》，他果斷回答：「自由」，惟他不願意透露更多資料。

市民15分鐘買過百份《蘋果》 「希望你哋可以繼續撐落去」

今早，記者亦在美孚報攤視察《蘋果》銷量，在短短15分鐘已有數十名讀者購買《蘋果》，每人都手持一份，更有多名讀者購買10份或以上。其中一名男士在購買40份《蘋果》後，放在旁邊的餐廳門口，寫着「自己報紙自己攞」的字條，希望其他市民都可以一起支持《蘋果》。

許多讀者在拍照後，都總會加上這一句，「蘋果加油」丶「我哋一齊撐落去」等的鼓勵說話，希望令同路人都明白雨後總會有天晴。

報攤更稱，希望可以《蘋果》盡快加印。由今早 6時起到9時，已經賣出超過300份《蘋果日報》，在9時半已經全部售罄。致電辦公室或分銷商都稱已經沒有存貨，所以希望《蘋果》可以加印，令更多讀者可以購買。

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