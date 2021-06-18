西貢大浪東灣驚現懷疑小抹香鯨屍體，這是自2014年來第4宗小抹香鯨屍體發現個案，非常罕見，也是今年第23宗鯨豚屍體發現個案。周五（18日）早海洋公園專家解剖後發現，鯨魚右腦有內出血和肺炎迹象，確實死因需要進一步的化驗和分析。

周四（17日），香港海洋公園保育基金聯同漁農自然護理處、海洋公園獸醫及動物部護理員，到西貢大浪東灣跟進鯨豚屍體發現案。據專家推斷，擱淺的兩米長雌性鯨魚已經死去，可能屬於小抹香鯨或侏儒抹香鯨品種，年齡有待確認。

海洋公園指這兩品種的鯨魚於香港水域較少見，牠們主要生活在三大洋的溫帶至熱帶海域，而且分佈甚廣。

根據資料顯示，小抹香鯨的外形與同屬的侏儒抹香鯨十分相像。小抹香鯨是一種小型的齒鯨，背鰭在中後方，略小，頭型呈方形，成年體長約2.6至3.4公尺。由於小抹香鯨生性隱密，其生態相關資料相當不足，對此種類的了解大多來自擱淺的標本。侏儒抹香鯨頭型稍尖，背鰭較前，成年體長約2至2.7公尺。

以往曾發生數次小抹香鯨屍體流入香港水域事件，最近一次在2017年12月。在台灣則不時出現小抹香鯨的擱淺事件，當地亦有活體救援野放紀錄。

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