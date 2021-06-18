案中另外兩名被告林觀良（懵良）和林啟明（肥林）早在開審初期火速認罪，據悉，前者有和勝和背景，後者為14K「德」字堆，二人都是打手，靠惡協助大佬收地和收數，早已案底纍纍，加上721受人關注，不少白衣人的「狠樣」一早已被拍攝下來，可謂鐵證如山。

林觀良（48歲），綽號「懵良」，是勝和太上皇「囝囝」的「頭馬」，是南邊圍其中一位最當時得令的話事人。據知，「懵良」在幫會屬「426」紅棍打手，年輕時靠搞毒品起家，但已「收手」多年，現時專負責協助囝囝在元朗收地和收數。而元朗南邊圍正是其大本營，在村內組織了一隊南亞兵團，好勇鬥狠。

《蘋果》近日收到報料，其中一片段是「懵良」與「囝囝」另一左右手「細蘇」正在向兩名門生「紮棍」，其中「細蘇」向門生嚴厲責戚：「我哋啲場呢，就算有1萬個理由都好，我哋唔應該落去嘅，一落去……（揮拳直打）就要認錯！」同時，在旁邊的「懵良」拳打另一鬥生，一邊講「唔好擋」一邊連毆3拳。然後又要二人面對鏡頭認錯，二人又再「硬食」幾拳，執行家法毫不手軟。不過，據知「細蘇」在7.21事件中同樣曾被捕，但至今未被檢控。

另一名認罪的被告林啟明（43歲），綽號「肥林」，屬14K的「德」字堆。事發當日，「肥林」暴打巿民的「狠樣」被人拍下，他先在元朗西鐵站與穿黑衣市民對罵，對市民窮追不捨至車廂，繼續施襲，上演元朗版「廝殺列車」。

肥林跟隨洪水橋石埗村原居民林達禮（阿禮）搵食。阿禮2016年靠「掟樽」由石埗村村霸火速上位成為東莞市政協。當年6月18日凌晨，阿禮偕兩名男子到壹傳媒創辦人黎智英位於嘉道理道的大宅，向大閘投擲載有液體的玻璃樽，同日即良好市民「上身」，向警方自首。

阿禮在庭上指，案發當晚酩酊大醉下犯事，最後被判罰款5千元，及向黎賠償3千5百元維修費。阿禮「一掟上位」後，在17年3月廣發江湖帖，在洪水橋筵開過半百席盆菜宴，其大佬田雞東、屏山鄉事委員會主席曾樹和、2014年曾積極圍堵壹傳媒大樓的鄧達善、時任中聯辦新界工作部官員王武亦是座上客。

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