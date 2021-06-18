7.21事件又稱「元朗恐襲」，數百「白衣人」衝入港鐵站無差別暴打巿民，港人無法忘記，惟至今拘捕人數屢計僅63人，當中48人為「白衣人」，卻只有8人被「祭旗」，其餘40名「白衣人」仍在保釋候審；惟本月初，區域法院法官將另外7名被指涉及7.21元朗站暴動案的被告，案排期至2023年3月27日審訊，當中包括林卓廷，而其餘6人據知並非「白衣人」。

在判決前夕，《蘋果》接觸到其中一名曾被捕的「白衣人」，60歲水蕉新村村民鄒瑞常。最令人印象深刻的是，一頭白髮的他在7.21前夕曾接受電視台訪問，「提醒」觀眾將會有一場好戲；不料，翌日元朗確有大事發生，白衣人在元朗站衝入大堂無差別打人一刻，他被拍攝到身穿前一日同款同色恤衫及佩戴同一玉墜，手持棍追打市民。事後他「白髮變黑髮」，向記者矢口否認自己有份打人，又拒認曾出現在元朗站。

事隔近2年，記者再到訪其住處，應門一刻的他仍佩戴一式一樣的玉墜，以及身穿同款式恤衫，但再次否認片段中的白髮男是其本人，強調自己沒有參與事件。對於這兩年的生活，他笑言：「食得瞓得啦梗係，又冇做虧心事，點解唔瞓得啫！」他自言以平常心過活，對於會否擔心被檢控，他處之泰然：「擔心咩呀？有咩擔心？又唔係殺人，殺人就擔心！」對於8名「白衣人」判決在即，鄒以沒參與為由，與其他被控「白衣人」劃清界線。

除了鄒瑞常外，據知警方拘捕了和勝和太上皇「囝囝」多名左右手，包括「日本仔」、「細蘇」及「姑爺偉」，做事作風快狠準，但3人至今無被檢控。其中綽號「日本仔」的胡學霖，在事發時亦被網民拍攝到曾追打市民，但至今仍處於保釋期，今年4月1日愚人節，更無視限聚令出席太上皇「囝囝」63歲的百人壽宴。屬「雙花紅棍」的他，曾於國家主席習近平早年訪港時，以保護領導人為名，在銅鑼灣破壞一批「人民力量」的紙紮公仔及花圈，被指為「紅色打手」而火速上位。

另一名綽號「鬥雞學」的「梁粉」鄧志學，有勝和背景，亦是元朗屏山坑尾村村代表，早前因7.21事件被通緝，其後在機場準備出境前往泰國曼谷時被警方拘捕，不過亦未有作出檢控。53歲的他，十多年前曾捲入一場江湖風波，被黑漢驅車狂撞追殺，又在2014年佔中期間，帶領大批懷疑黑漢包圍《蘋果日報》阻止出版，同樣為「紅色打手」。

至於，7.21何君堯與「白衣人」握手的經典時刻，一直緊隨左右的黃四川，當晚被拍攝到在元朗街頭打鑼打鼓叫喊口號遊行，事發後兩個月，黃被警方拘捕，但暫未被檢控。他曾於2016年立法會選舉擔任何的競選義工，當時同區參選人周永勤指遭受他的「狙擊」而棄選。

而同樣經典的「白衣人誓師」合照，20多人手持藤條擺好隊形，由14K猛人Ruby率領大John、打手「泰仔」等到元朗「出征」，其後，眾人被拍攝到在鳳攸北街鎮守的片段，但事後安然無恙。一直活躍於油尖旺的Ruby，主力負責馬檻、夜總會和麻雀館「睇場」。7.21事件後，網上瘋傅他與前特首梁振英的合照。至去年有傳媒影到他與朋友在太子一間酒樓嘆茶。

其手下「泰仔」，事後被泰媒認出是拳手Athit Rueanphet，有指他來港多年，原本在新蒲崗拳館授徒，惟721前半個月拳館已經易手，現時更變成工作室。泰仔接受泰媒訪問時，承認參與事件是為了保護其養父，並向泰國人民道歉。

另外，以藤條鞭打正在直播的《立場新聞》女記者而聲名大噪的小牛農場經營者陳志祥，雖然其打人的凶狠模樣被全程錄低，但至今人間蒸發，有傳他已潛逃大陸。其位於錦田沙埔村農場的有機認證無再續期，農場重門深鎖，無人應門，內裏雜草叢生。有指，農場由其兒子代為打理和交租。

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