7.21白衣人暴動案審結， 「首批」白衣人判決塵埃落定！不過，在法律面前，即使出身自「元朗國」的八鄉橫台山河瀝背村居民代表鄧英斌，在4個多月的審訊中亦顯得憂心忡忡。《蘋果》發現，鄧村長於判刑前夕，不惜找「鄉黑卸用法師」打救，又趁清明節修建家族祖先墓園，望得祖師爺和祖先們庇佑。

在過去4個月的審訊期，《蘋果》一直緊貼追訪案中數名被告，發現各人為求脫罪，不惜在庭上割席及「扮唔識」，但庭外關係千絲萬縷。在8名被告中地位最為舉足輕重的61歲村長鄧英斌是河瀝背村原居民，據孰知內情的人士透露，他在元朗八鄉人脈甚廣，跟另一位原居民村長兼江湖猛人綽號「四眼民」的鄧瑞民稔熟，因而獲選為橫台山河瀝背村居民代表一職。

同時，鄧英斌與八鄉北區議員鄧鎔耀私交甚篤，二人不時參加愛國撐警活動。據知，鄧英斌與何君堯相識，亦是由鄧鎔耀穿針引線，近年「雙鄧」力撐何君堯，是名副其實的「何粉」。而鄧鎔耀、何君堯和人稱「高佬和」的曾樹和於2013年成立新界關注大聯盟，眾人關係非淺。

記者發現，審訊期間，鄧村長除了去法庭，其他時間都離不開元朗，尤其是其地頭橫台山河瀝背村。據記者觀察，鄧英斌平日最愛在村內找人「打牙骹」，與路過或停車維修的村民都聊聊天；間中會提着外賣到八鄉北區議員鄧鎔耀的辦事處外打躉，與工作人員吹水，講到七情上面，指手劃腳。

而7.21當晚，鄧英斌與何君堯在元朗一間酒樓出席一個飯局，鄧在大合照時更坐到最前排。之後，鄧村長被影到傍實何君堯在元朗街頭與白衣人握手的經典一幕，該白衣人正是鄧鎔耀胞弟鄧威良。有消息稱，鄧威良因被拍攝到當晚現身在港鐵月台，與被告「肥林」疑參與事件而被捕，但至今未有落案。

雖然鄧村長平日生活看似輕鬆，但據知他對官司結果不甚樂觀，故當審訊臨近尾聲，即控辯雙方陳詞前的關鍵時刻，經常愁眉深鎖的他在太太陪同下，到達位於屯門一幢工業大廈內的神功館，有消息稱，他專誠請茅山師傅胡俊雄做法事化解官非。

二人在館內逗留約半小時，其間不時傳出唸經聲，其後師傅拿了一份衣紙在門外一個化寶桶內燒。儀式做完後，茅山師傅連同鄧氏夫婦一起離開。隨後，三人駕車到三聖村一間酒樓，出席胡師傅徒弟Happy姐的生日會，眾人包下一間海景房筵開兩圍，席間有約20人齊齊食飯。當中有一家大小偕同女傭一起參加，所有人無視限聚令，送上拉錢蛋榚時，眾人無戴口罩齊齊合照。最後逗留至晚上10時45分才離開，惟當時仍在實施食肆4人1枱及晚上10時禁堂食的防疫政策。

除了化解官非儀式，鄧英斌亦趁大審判前的清明，找胡師傅幫忙修建規模頗大的祖墳，祈求祖先庇佑逃過一劫。當日鄧氏家族至少30人濟濟一堂，同樣無視限聚令，眾人備有大量祭品衣紙及一隻大燒豬等，由鄧英斌率領眾子孫誠心叩拜及上香，最後更在祖墳前拍下全家福。

翻查資料，胡俊雄為香港胡法旺公其中一名傳人，在鄉紳界及黑社會界薄有名氣，他與721案多名關鍵人物關係非淺，跟前屏山鄉鄉事委員會主席曾樹和私交甚督。早前鄧鎔耀的辦事處開幕，亦由胡師傅負責拜神儀式，同時每逢新界鄉紳有拜神、動土興工、修墳等法科儀式，均由胡師傅出馬，可謂是「鄉黑御用法師」。據知，鄧英斌早已拜入其門下，近日亦帶同14K「太子豪」跟隨做入門弟子。

事後《蘋果》採訪胡師傅，他直認與鄧英斌相識多年，「幫好多村委村長嗰啲做嘢」。他修練茅山道法多年，幫不少黑道中人及鄉紳消災解困，聲稱「呢10年幫人化解既官非係無數」，當中不乏傷人案，百份之99.5有效，「睇你傷人嘅程度去到邊度，譬如個官判你10年，有啲可能同你做咗之後，判一年半載，甚至幾個月。」

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