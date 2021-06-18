社交平台及「媽媽谷」今日瘋傳一條片段，懷疑有上門托管照顧嬰兒的保母虐待BB，該片段長約1分35秒，拍攝日期顯示為今日早上7時許，片段開始就聽到BB哭喊聲，保母初時將B B抱在懷中餵奶，但BB似乎沒有飲，保母不停搖奶樽迫BB飲奶，然後更大力將BB撻落地墊，BB的哭聲更響亮，其間保母視線一度望向鏡頭，但未知她是否知道有鏡頭正在攝錄。

之後BB繼續喊個不停，保母訓斥：「你嗌吖、你嗌吖，做乜嘢事」，保母曾嘗試再餵奶但不成功，索性由得BB放在地墊，她拿着奶樽離開，其間再次走近鏡頭查看。有關片段早上在媽媽群組廣傳，有媽媽更將保母「起底」，提醒其他媽媽「千祈唔好請佢」，指她自稱Haily，50餘歲，喜歡小朋友，也會做陪月，上門托管每小時收費100元，每日最少3小時。《蘋果》曾根據網上資料致電其電話查詢，但無人接聽。

不少媽媽看過片段後直斥：「癡線㗎，咁樣對個B」、「呢啲人咁冇耐性冇愛心點做保母，拉佢啦」、「一定要報警」、「一定嚇死個BB」，亦有媽媽坦言不敢看有關片段，「怕睇完個心唔舒服」。

當中一名媽媽劉小姐向《蘋果》表示，她是片段中保母的前僱主，她聘用該名保母時她自稱Audrey，並非Haily, 聘用她約兩個月，其間在鏡頭下沒發現她有虐待小朋友的情況。不過，劉小姐坦言覺得該名保母為人古怪，只「佢對我個女有愛心啲，唔係條片咁樣，覺得佢錫阿女，但佢搞唔掂阿女喊」。

劉小姐續稱，因該名保母完全跟自己一套，雙方意見不合，她就借故請病假，後來更請足一星期病假，最後稱腳傷離職。劉小姐相信她之後就受聘於片段中的家庭。

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