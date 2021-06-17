本港歧視性小眾情況普遍，日前立法會上建制派議員何君堯公然發表「恐同」言論，批評本港明年舉行同樂運動會（Gay Games）有失體面，甚至形容活動帶來的10億元經濟收益是「污糟錢」；社會上亦有專為青年提供服務的機構竟涉嫌帶頭歧視跨性別人士。一名正進行心理輔導、準備成年後進行性別重置手術（變性）的17歲「跨仔」，早前欲使用協青社籃球場時被輔導員大庭廣眾下大聲公開身份，令「跨仔」難堪萬分，對職員歧視行為大表不滿，誓言追究到底。惟協青社卻指事件非歧視，而是善意提醒，目的是避免不必要身體接觸。

記者：沈彥恒

現年17歲的Sam原生性別為女性，年幼時有感「女兒身男兒心」，盼成年後可做性別重置手術，成為真正男性，因尚未成年，需先接受心理輔導，準備成年後轉到性別診所開展性別重置手術第一步。Sam平日打扮男性化，外表難以看出是女兒身。

Sam除了在葵涌醫院接受情緒治療外，亦參加協青社的心理輔導，以紓減性別障礙帶來的困擾。其間曾多次使用協青社「蒲吧」的活動設施，又不時到中心籃球場與其他會員打波，一直未有職員阻撓。惟4月26日，Sam如常在協青社西灣河中心內打籃球，準備步入球場之際，一名曾為其輔導的男職員眾目睽睽下指着Sam說「你係女仔嚟喎」，又以打籃球會與男會員有肢體碰撞為由，阻止Sam使用球場，「當時我好驚訝，點解佢咁講，嗰下我啲眼淚就想湧出嚟！」

Sam指當刻感到異常尷尬及難受，有感被當眾拆穿私隱，曾躲在後樓梯哭泣，有職員到場試圖解釋，指情況屬難以避免，令Sam更為不滿：「（職員）唔會反思係咪對跨性別人士唔夠尊重。」Sam指，「對一個跨性別人士嚟講，你當眾講出佢原生性別係一件好侮辱嘅事。」雖事隔個多月，Sam談及事件仍難以釋懷，直言阻止其入場的男職員正是其心理輔導員，對方亦得悉其跨性別身份。對突然被公開原生性別，Sam形容「好似剝咗我件衫咁難受」，亦感覺對方在傳達「男人堆唔歡迎你」的訊息。

旁人未必了解被公開原性別的痛苦，但對跨性別人士而言，被公開一個不屬於自己的性別是揭露私隱的侮辱。事後Sam以電郵投訴，但協青社未有正面回覆，僅表示因有登記會員身份證，故職員均會知道其性別。

協青社回應指事件並非歧視，職員僅作善意提醒，以保護會員避免「不必要身體接觸」，沒有加以阻止，又強調會員使用機構設施不分性別種族。

雖然Sam希望追究到底，但現行法例下未必能如願。平機會發言人指，性傾向歧視不屬現時四條反歧視法例的保障範疇，故平機會沒法律基礎接受及處理投訴。該會現時只能以處理查詢的方式，回答市民就性傾向歧視的疑問。2018、2019及早2020年，平機會分別處理25、32及20宗有關性傾向歧視的查詢。

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