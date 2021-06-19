觀塘本周二（15日）發生虛擬貨幣交易劫案，一名22歲男子相約賣家到成業街一商業中心的辦公室交收泰達幣，其間突遭兩名男子用不明液體噴劑射面施襲，混亂間遭搶走裝有200萬元的手袋。警方至昨日拘捕3男涉嫌行劫，另外一名女子疑包庇被捕的男親屬，涉嫌向警方提供錯誤資料而被捕。事件中，警方起回47萬元失款及一隻勞力士名貴手錶，正循多方面調查案件，包括受害人的背景及生活習慣。

事發於本周二（15日），22歲姓莫男子相約一名相熟的賣家於本周二進行虛擬貨幣交易，至當日下午4時許，莫抵達觀塘成業街一大廈準備進行交易時，突然被兩名陌生男子從後襲擊，並遭對方持有刺激性的液體噴向面部，乘機搶走裝有200萬元現金的袋，匪徒得手後登上私家車逃去無蹤。警方接報到場，於成業街發現一輛涉案車輛，並搜出一支防狼噴霧，案件交由觀塘警區重案組接手跟進。

警方調查發現，涉案車輛非常殘舊，外殼經過組裝並套上其他車輛的車牌，俗稱「積木車」，其後又翻查大量閉路電視片段，鎖定涉案人士身份。至昨日（18日）下午，警方持法庭搜令突擊搜查位於觀塘、荃灣、葵涌共4個住址，拘捕3男1女，年齡介乎26至29歲，其中3名被捕男子懷疑與搶劫案有關，而警方在其中一名男疑犯住所發現一名女子，相信她為與疑犯有親屬關係，不排除她想庇護在逃疑犯，在調查期間向警方提供錯誤資料，最後以涉嫌誤導警務人員被捕，正調查她是否與劫案有關。

行動中，警方在其中一名被捕男子的住所起回47萬元現金及一隻勞力士名錶，又撿取所有被捕人士的手提電話。4名被捕人士現正被扣留調查，警方不排除稍後有更多人被捕，又相信已成功瓦解涉案犯罪團伙。

警方表示，22歲姓莫的賣家為一名學生，從事虛擬貨幣交易數年，正循多方面調查案件，包括受害人的背景及生活習慣，又會了解被捕人士在案中擔當的角色，有關劫案是否有預謀，至於其他失款則仍在調查中。

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