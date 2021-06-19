《蘋果日報》前日（17日）再遭警方國安處封館大搜查，拘捕壹傳媒和《蘋果日報》2名管理層和3名新聞工作者，其中壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光被落案起訴，今早提堂，總裁判官拒絕兩人保釋，還柙候訊。黃店今日繼續買《蘋果》免費派給巿民及客人，寄語《蘋果》仝人要加油撐住，堅守崗位，繼續為香港人發聲，與其他同路人努力撐住。

位於旺角的基隆茶餐廳，老闆娘曹小姐稱，「蘋果係唯一值得信賴嘅傳媒，好擔心聽日又唔知買唔買到蘋果，所以我哋好珍惜每一日睇到蘋果嘅機會」。

曹小姐解釋，餐廳內的《蘋果》是由熱心食客購買後，放在店舖門前讓其他人免費拿取和收藏，她亦珍惜《蘋果》仍然存在的日子，慨嘆「遲啲可能連食蘋果都會犯法」。對於壹傳媒行政總裁張劍虹和《蘋果》總編輯羅偉光被落案起訴，不獲批保釋，曹小姐感到傷感，「公義唔知喺邊度，希望公義仍然喺度」，可以還兩位一個清白。同時希望獲准保釋候查的人士，可以安然和繼續為僅餘的新聞自由去爭取更多空間。

阿木老闆娘：今日《蘋果》仲難買過噚日

另一間同樣位於旺角的食肆、一連兩日都提供免費報紙給食客的阿木台灣麵，老闆娘郭小姐稱：「今日仲難買過噚日，行咗5、6間舖，去到最尾嗰兩間先買到40份報紙」。

郭小姐表示，今日只買到40份《蘋果》，店舖還未開門時，已經派出數十份，預計開門後短時間內都會全數派出。昨日阿木前後購買接近160份《蘋果》，一度要報檔店主親自將報紙送到店舖內，才足夠派發給食客。對於張劍虹及羅偉光兩人被落案起訴，郭小姐坦言「我都唔知點解會咁樣，我都好驚訝，同埋覺得佢哋兩個好無辜囉」，她勉勵兩人要加油。

郭小姐認為，香港是一個自由社會「事實真相一定要有人去發掘，如果（政府）要掩蓋呢啲事實，咁其實你生活喺度嘅人，真係唔知道邊啲係事實，邊啲嘢唔係事實」，所以希望大家可以堅持追尋真相的權利。

光榮冰室買300份《蘋果》免費派 不斷「補貨」

光榮冰室老闆Gloria連續第二日購買超過300份《蘋果》派發給食客，只要食肆裏報紙存貨不足，就會立即派員工去「補貨」，令店內一定有《蘋果》可以派發。

對於張劍虹和羅偉光被落案起訴，不獲批保釋，Gloria稱，「覺得呢件事好癡線同好無理，拉咗人代表就係有罪？」她認為現時的司法制度不斷地倒退和消失，未審先判，現時政府做法不合常理。Gloria又關心昨晚獲准保釋的《蘋果》副社長陳沛敏丶蘋果動新聞平台總監張志偉和壹傳媒集團營運總裁周達權，「希望佢哋可以好好休息，之後可以繼續帶領《蘋果》」。

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