屈臣氏蒸餾水「香港真係好靚」新包裝，今個月頭全線推出，新包裝上的獅子山、維港夜景靚相，由國際賽冠軍攝影師操刀，並印有「不管散聚根在這裡」、「有種精神叫堅持」等勵志語句，但消息指百佳今日突然將新系列蒸餾水全線下架，下午百佳的貨架上已不見新包裝蒸餾水出售，暫時未知是因產品質量出現瑕疵而需要回收，抑或有人認為包裝上字句「敏感」，擔心誤踩神秘紅線，而「自我審查」作出回收動作。《蘋果》正就突然下架一事，向百佳及屈臣氏查詢。

《蘋果》收到消息，指香港及澳門百佳今日（19日）全線回收屈臣氏最新推出、印有「香港真係好靚」包裝的蒸餾水，翻查屈臣氏蒸餾水facebook發現該系列於本月5日推出，1套4款印有香港不同的景色，包括象徵香港人努力不懈的獅子山等，4款樽身更寫上不同字句，如「追夢哪怕高山低谷」、「不管散聚根在這裡」、「有種精神叫堅持」、「抬頭總見晴天」等，並指是次系列的相片由國際年度風景攝影師大賽全球冠軍 Kelvin Yuen 拍攝。

屈臣氏蒸餾水官方facebook，主頁大相目前仍然使用「香港真係好靚」系列產品的圖片，背景圖片為馬鞍山黃昏。最新涉及該系列產品的帖文，於本月16日發出，圖中所用蒸餾水示意圖為最新「香港真係好靚」系列。其他涉及新包裝的帖文更hashtag屈臣氏不同的堅持「＃堅持為香港人每日生產至清至純嘅蒸餾水」、「＃2012堅持信念」、「＃2014堅持追夢」、「＃2015率先堅持採用百分百rPET再生膠透明樽」、「＃2018堅持突破」、「＃2021繼續堅持至清至純至環保」，以及「#野孩子追夢的世界」、「 #飛鵝山」、「＃香港真係好靚」。

拍攝該系列相片的攝影師Kelvin Yuen對事件表示不知情，著記者向屈臣氏了解。有百佳員工報稱今日收到相關的回收電郵，要求店舖立即收起新包裝屈臣氏蒸溜水，四款都要收入倉保存，不同容量的都要檢查收起，等通知再處理，收起後亦需要報回，但信中未有交代原因。員工對蒸餾水被下架一事議論紛紛，認為下架原因與產品質量無關，只是百佳害怕樽身字句會影響百佳，因而「自我審查」而去回收，甚至有百佳員工今日購買屈臣氏蒸餾水「香港真係好靚」系列，在公司飲用時，亦有所顧慮，自行將包裝紙撕去。

《蘋果》下午巡視荃灣荃薈商場內的百佳超級市場，發現貨架上的「香港真係好靚」系列蒸餾水，已空空如也，一件不留，但記者其後在超市內的一個飲品雪櫃內，發現最後一樽漏網之魚，800ml售價5.5元，於是將它買下。記者隨後再巡視區內的便利店，發現「香港真係好靚」系列屈臣氏蒸餾水，仍然正常售賣，而且貨源充足。

而在愛蝶灣的便利店及士多，亦見有該系列的蒸餾水出售，未有任何回收動作。便利店職員表示沒有收過任何回收該系列蒸餾水的通知。因此，回收事件不排除只屬百佳單方面決定，不涉及產品出現質量問題。至於在西灣河街的百佳超級市場，所有「香港真係好靚」系列屈臣氏蒸餾水，亦已一件不留，只剩下舊包裝的屈臣氏蒸餾水仍如常出售。

市民：我想問大家嘅根喺邊？你個根唔喺香港？

其後記者再到深水埗元洲邨商場的屈臣氏了解，發現大門放有多樽蒸餾水，但未見「香港真係好靚」系列。有職員透露，門市只有舊款的樽裝蒸餾水，至於新系列則未返貨，亦未知返貨日期。至於同在同一商場的惠康超級市場，則未見有屈臣氏蒸餾水出售，有職員表示，超市從未入屈臣氏蒸餾水，所以不知道下架的消息。

記者其後在長荔街一間便利店，發現有市民購得一支「香港真係好靚」系列的蒸餾水。市民石先生指，自己純粹口渴才會買水，事前並不知屈臣氏「回收」的行動，又認為樽身上的標簽沒有問題，「啲人玻璃心，我就諗唔到有咩問題，如果有人唔認同，咁就可能有問題。根在這裡，我想問大家嘅根喺邊？你個根唔喺香港？難道同啲政府人物一樣，個根喺澳洲，英國？我個根就喺香港囉」。

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