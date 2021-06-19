一名八旬老婦早前接獲「兒子」來電，聲稱涉及刑事案件急需保釋金，老婦不虞有詐先後提取7.5萬元現金，親身交予騙徒，至昨日騙徒食髓知味，再度向老婦索款3萬元，幸老婦及時聯絡兒子始覺受騙。警方其後拘捕兩名男女，涉嫌行騙。

事發於昨日（18日）上午，一名80歲老婦指兩日前（16日）收到騙徒來電，對方聲稱是其兒子，訛稱因涉及刑事案件需要保釋金。其後老婦分別在6月16日至17日收到騙徒指示，要求她到紅磡將7.5萬元現金交給騙徒。老婦不虞有詐，按指示而行，直至昨日，騙徒連續第3日致電老婦，要求索取3萬元現金，幸老婦成功聯絡兒子，始覺受騙，並到上水警署報案，案件交由大埔警區刑事調查隊接手跟進。

警方經調查後，在昨午4時左右於黃大仙鳳德道，以涉嫌行騙拘捕兩名男女，分別為38歲姓蔡男子及53歲姓蔡女子。警方於被捕男女身上撿獲警方提供的道具鈔票，他們現被警方扣查。

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