21年前土瓜灣一幢唐樓因工人誤拆主力牆，令大廈倒塌，造成4死及2傷慘劇，事件至今仍觸目驚心。如今，筲箕灣義德樓目前因重建正進行清拆，工程如火如荼，一牆之隔的東明樓疑受到工程影響，有東明樓住戶向《蘋果》反映近日單位出現劇烈搖晃，水壼內的水不斷波濤起伏，「連瞓個覺都搖到成個人彈起身」，擔心樓宇結構有危險，冧樓慘劇會重演，直言會盡快搬離。《蘋果》正就事件向屋宇署查詢。

《蘋果》今日到位於東大街的東明樓視察，初步見大廈外牆及樓梯間的將身均無出現裂縫，惟大廈天台發現一塊比拳頭大的石屎，懷疑由義德樓地盤散落。東明樓中層住戶劉小姐表示，清拆工程於前日（17日）早上8時開始，當時她正準備上班，發現家具不斷搖晃，水壼內的水不斷左右擺動，甚至桌上的物品亦會滾到地下，「好驚幢樓突然會塌，瞓都瞓得唔安落」。

劉小姐稱，當天已聯絡屋宇署，但署方指要星期一才能到現場視察樓宇結構，直言「係咪要等到出現裂縫先嚟睇」，表示擔心會重演21年前土瓜灣唐樓倒塌事件。劉認為東明樓有潛在危險，坦言「會搬走，我今朝已經出咗去搵樓」。劉更表示，東明樓有不少住客表明會於短期內搬走，劉小姐的鄰居有小朋友，閒談間透露會搬離東明樓，「佢咃話覺得有小朋友，有咩事發生真係走唔切」。

記者亦到訪東明樓7樓一個單位，住戶表示客廳近天花板的角落，在拆樓工程後曾有一條長約2尺的石屎剝落，幸沒有擊中當時在附近玩耍的女兒，惟現場所見，該處的鋼筋亦已生銹。住客透露石屎剝落後，業主曾告知地盤負責人，負責人表示會協助住客修補裂縫，該住客坦言不擔心會有塌陷危險，「冇話太過擔心」。

街坊感到大廈震動 向區議員求助

當區區議員梁詠詩指，以她所知義德樓的清拆工程近日開始，其間有1至2名東明樓街坊向她反映感受到震動，梁提到曾派助理上門視察，指兩幢樓的距離很小，坦言震動在所難免，「始終係成幢樓拆，震都好正常」，又直言工程的工作時間於合理範圍內，「如果佢咃喺嗰段時間以外做嘢，先有得處理」。

2010年1月30日，土瓜灣曾發生恐怖冧樓事件，一幢有55年樓齡的五層高舊樓，懷疑工人在地下進行清拆僭建工程時，意外破壞唐樓的主力牆，導致整幢唐樓結構有如筋脈盡裂，各層外牆及天花石屎紛紛剝落，住客爭相逃命。整幢唐樓在15秒內，由下至上頹然倒下，至少五名住客走避不及，慘被埋在五噸磚石瓦礫中，事件造成4死2傷。

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