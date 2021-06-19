警方昨晚（18日）搗破荃灣、葵青區5間非法賭博場所、一間無牌酒吧及沙田區多間違規營業的娛樂場所，拘捕74名人，分別33男41女，年齡介乎19至84歲，分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博埸所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」等罪，行動中，警方共發出146張定額罰款告票。

警方分別於荃灣及葵青區，搗破5個賭博埸所，檢獲多張電動麻雀枱、大量賭具及大量現金，2男3女涉嫌經營賭博埸所被捕及56人涉嫌在賭博埸所內賭博被捕。昨晚（18日），警方突擊搜查一個位於將軍澳住宅單位，拘捕一名29歲男子，涉嫌通過網上平台「非法收受賭注，警方在場檢獲約9萬元的外圍賭博紀錄及現金5千元。

今（19日）凌晨於兩個工廈單位分別搗破一間無牌酒吧及一間違規的派對房間，拘捕3名埸所負責人，並向在場違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）的人士發出一共61張告票。

另外，警方在沙田區巡查多間娛樂場所期間，發現37名人士在麻雀會所法定開放時間以外，仍留在處所內耍樂，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警方向他們發出告票，並向負責人發出傳票。據了解，其中一個被搗破的埸所有三合會背景。

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