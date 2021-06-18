警方根據線報及深入調查後採取行動，凌晨零時許，突擊搜查葵涌打磚坪街49號一工廈單位，搗破一間無牌樓上酒吧，行動中，拘捕約20名男女，包括一名酒吧負責人，涉嫌無牌賣酒、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途被捕，同時違反處所防疫條例（第599F章），酒吧內10多名男女酒客，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），將被警方檢控。撿獲一批酒類飲品、一批娛樂設施，包括飛鏢、音響及電視等，一併帶署調查。

警方新界南總區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，凌晨零時許，展開代號「雷霆2021」（THUNDERBOLT 2021）及「犂庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊罪惡行動，突擊搜查荃灣二坡坊一個單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭場。

行動中，拘捕一名69歲男子涉嫌經營賭博場所被捕；其餘7男6女，年齡由31至63歲，涉嫌在賭博埸所內賭博被捕。他們亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）收到定額罰款通知書。撿獲6張電動麻雀枱、約18萬元現金及一批賭具等。

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