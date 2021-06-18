警方國安處前日派出500名警員搜查蘋果日報大樓，並以涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全罪名拘捕壹傳媒及《蘋果》五名高層，又凍結3間公司合共1,800萬元資產。警方指，涉案被捕的壹傳媒行政總裁張劍虹及《蘋果日報》總編輯羅偉光，被國安處正式落案起訴「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，今早在西九法院提堂。其餘3人獲准保釋。

《蘋果日報》運作沒有受警方行動影響，昨天更加印至50萬份供讀者購買，凌晨旺角有報攤出現人龍排隊買《蘋果》，而亦有地區出現供不應求，報販來電要求加送《蘋果》，令發行部的電話響個不停，今天(19日)《蘋果》印數為25萬份。

旺角亞皆老街的一間報紙檔，昨天近5千份《蘋果》全部售罄，今天報檔獲分派1200份《蘋果》，凌晨當《蘋果》送達報檔時，旋即賣出了幾百份。讀者黃小姐買了80份《蘋果》，她說昨天買了100份《蘋果》免費派給咖啡店的顧客，下午約4時半全部派完，昨天收到友人訊息要求留紙，故今晨再來買80份，其中30份是留給友人及日本傳媒，希望大家都能夠記住歷史。

黃小姐續指，對警方行動覺得荒謬，可能有日到花墟買了一札黃色花，都會被指干犯了國安法，《蘋果》是為大眾發聲的一個平台，如果沒有了《蘋果》是十分可惜，但不表示我們會失去方向，仍然會認清楚和去做應該做的事。

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