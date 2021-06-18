警方深水埗警區特別職務隊、反三合會行動組、長沙灣分區雜項調查隊、深水埗分區雜項調查隊特遣隊及長沙灣軍裝巡邏小隊今日展開代號「雷霆」、「犁庭掃穴」及「虎撲」行動，巡查區內超過20個娛樂場所，以打擊持牌或無牌娛樂場所及非法賭博場所。

昨晚上約7時，深水埗警區特別職務隊突擊搜查大南街337號一單位，破獲懷疑非法釣魚機賭檔。警方以涉嫌「管理賭博場所」及違反防聚令（第599G章）」，拘捕一名46歲姓甄的本地女負責人。另外，4名本地男子及3名本地女子，年齡介乎27至56歲 ，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。行動中共撿獲3部釣魚機、2部射擊遊戲機、1部讀卡器及一批遊戲卡等。

稍後，於晚上約11時，深水埗警區反三合會行動組突擊搜查一個位於醫局街142號的單位，組搗破一個懷疑無牌酒吧，拘捕一名39歲本地女子，涉嫌無牌售賣酒類飲品、藏有酒類飲品可再販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。單位內7名男子及3名女子則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，

今日凌晨約2時，深水埗警區反三合會行動組、長沙灣雜項調查隊及長沙灣軍裝巡邏小隊突擊搜查一個位於長沙灣道883的一個約1千5百單位，組搗破一個懷疑無牌酒吧，拘捕一名男子和一名女子年齡分別為16歲和51歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、藏有酒類飲品可再販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。經調查後，相信酒吧營運約1個月，並與區內三合會人士有掛鈎。單位內52名男子、2名外籍男子及17名女子則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，;被捕人士中有25人未成年，年齡最少僅13歲。

以上總共92名被捕人士亦違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警方一共撿獲約100罐啤酒、一批烈酒，約3萬完現金以及一批音響設備。

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