昨日網上瘋傳保母懷疑虐B片段，保母疑因所照顧的8個月大女嬰不飲奶，狂搖BB及奶樽幾次，更出力將BB飛擲在軟墊上。警方昨以涉嫌虐兒拘捕56歲保母，她已被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件將於7月2日在觀塘裁判法院提堂。

涉案片段全長1分35秒，昨日早上在社交平台及「媽媽谷」瘋傳，拍攝日期顯示是昨晨7時許，片段中可見保母飛擲BB後，BB哭得更大聲，之後保母視線一度望向鏡頭。但BB繼續喊，保母訓斥：「你嗌吖、你嗌吖，做乜嘢事？」保母曾經嘗試再度餵奶但不成功，索性讓BB平躺在地墊，她拿着奶樽離開，其間再走近鏡頭。不少媽媽看過片段均鬧爆保母。

警方昨日（18日）表示，留意到網上流傳一段懷疑虐兒影片，一名女嬰懷疑於觀塘翠屏南邨翠杭樓一單位內被人不恰當對待。黃大仙警區刑事調查隊第二隊人員經深入調查後，鎖定一名涉案疑人，昨傍晚六時半在黃大仙區拘捕一名56歲姓鍾女子，涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或疏忽，案件交由觀塘警區刑事調查隊第二隊接手跟進。而該名8個月大的女嬰沒有表面傷痕，被送院檢查。

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