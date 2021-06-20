《港區國安法》實施近一年，再有市民接獲自稱是國安公署職員的來電，指涉違《國安法》要求向「北京公安局」解釋，圖謀不軌。幸該名市民機警，多翻查核資料，最終令對方知難而退。

讀者阿安（化名）稱，昨日下午3時左右，手機接獲一個「+852」的來電，一名操不流利廣東話的女子自稱姓林，說是國安公署的職員，指他在內地散佈不正確消息，涉嫌違反《國安法》。

林姓女子能講出阿安的中文名、身份證英文字及頭4個數目字，指發出違法消息的手機號碼，是他今年2月24日在北京開啟的電話卡云云。

阿安做中港貿易，去年底至今年農曆年前，確實身處內地，在深圳和上海逗留，但沒有去過北京。他向該名林小姐解釋，但對方稱可能其資料被盜用，要把電話轉到北京公安局解釋，又或是親到西環總部會面。

稍後他的電話被轉駁，一名自稱「趙飛」的男子接聽，講普通話。由於阿安當時身處港鐵站，周圍環境比較嘈雜，對方要求他到較寧靜的位置繼續通話，惟阿安的手機無電，終止了對話。

阿安在手機叉電後，對方透過WhatsApp再次聯絡上，並傳來附相片的證件；但此時阿安已經有戒心，暗中上網搜尋，發現有疑似相片的人，卻不叫趙飛，深信是電話騙案，於是不理會對方不斷發來「？」催促，直至今日凌晨才再與之聯繫，並發去一個警署電話號碼測試對方，相信對方知悉行蹤敗露，WhatsApp顯示單剔，想是知難而退了。

電話騙案層出不窮，大部份受害人收到騙徒來電，訛稱為執法部門人員或政府機構職員，如入境處、廉政公署及衛生署等；較早前《蘋果》員工亦曾收到自稱國安署普通話男來電，指其涉國安案件，要求到指定地點協助調查。

對於騙徒利用「國安公署」做犯案工具，阿安反倒認為是不智。阿安說，無論國安公署或國安法都是很敏感的題目，反而令他有更大警惕。

警方數字顯示，去年錄得15宗，騙徒藉詞受害人涉違《國安法》的電話騙案，受害人年齡介乎17至82歲，損失金額由8,000元至220萬元不等。

警方呼籲

* 執法部門人員或政府機構職員不會以預錄語音形式致電市民，也不會要求市民交出網上銀行帳戶及密碼，或交出款項以證清白；

* 如遇到有人自稱執法部門人員及政府機構職員，以不同理由指示市民交出個人資料及財產，應該主動查證及再三向相關機構核實來電者的身份；

* 切勿向陌生人透露個人資料：包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼；

* 切勿下載不明來歷的應用程式，或者將任何資料輸入到不明來歷的應用程式或網址；

* 應使用官方應用程式商店(例如Google Play或App Store)；

* 提高網上銀行保安，採用多重認證；

* 如果突然收不到銀行的轉帳或簽賬通知短訊，便要提高警覺並向銀行查詢；

* 時刻緊記防騙三寶「收線、核實、搵求助」提防被騙；

* 提醒身邊親朋戚友提防受騙；

* 如有任何懷疑，可致電警方『防騙易』諮詢熱線18222。

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