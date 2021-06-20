《蘋果日報》在剛過去周四（17日）再度遭警方國安處封館大搜查，拘捕壹傳媒和《蘋果日報》2名管理層和3名新聞工作者，其中壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光被落案起訴提堂，兩人更被拒絕保釋，還柙候訊。今日是《蘋果》創刊26周年，創辦人黎智英頭頂蘋果遭箭射經典場面記憶猶新，今日被取締之說卻似近在咫尺，今日來買《蘋果》的讀者坦言「我唔希望佢（蘋果）摺埋...做讀者嘅覺得好可惜，有感情」。明年今日還有《蘋果》嗎？

挽着兩手餸菜來旺角砵蘭街報檔買《蘋果》的李先生，是《蘋果》長期讀者，「我成日係買呢份，其他冇買，佢出咁耐就買咁耐，我做梗嘢時已經睇，依家都已經退休，都成20幾年。」今日是《蘋果》創刊26年，「我唔希望佢摺埋，見到依家（政府）對《蘋果》，講得唔好聽叫打壓。」他坦言自己沒有政治立場，「其實我乜都睇吓，講乜鬼政治（立場），都幾十歲人了，咩未見過。」

對於政府是否針對《蘋果》，李先生說「佢有佢嘅政策，市民有我哋睇嘅政策，市民鍾意睇，好以打針（疫苗）咁，有啲市民唔鍾意打，政府又要市民打，思想唔同。」對於官員指控《蘋果》涉串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，李先生坦言他看《蘋果》時「唔覺得有乜嘢，純粹睇，冇考慮其他。」被問到若《蘋果》被取締，他直言「做讀者覺得好可惜，睇開咗，有感情，唔理乜嘢政治唔政治，我鍾意睇開嗰份報紙就睇嗰份報紙。」

睇《蘋果》十多年的忠實讀者陳先生平日多數網上訂閱，最近則買實體報以作留念，他認為「呢個大時代入面，做得幾多就盡做」，又指雖然擔心蘋果消失，但「一雞死一雞鳴，就算冇咗《蘋果》，都會有其他《蘋果》」，他認為港人心中的「蘋果」很難被改變，他最想對蘋果員工說聲「多謝你哋，無言感激」，「蘋果員工真係擺個心出嚟」。

讀者梁小姐一直有購買實體報兼網上訂閱，她直言「想香港繼續有蘋果，想呢份報紙繼續可以喺度」，適逢今日報慶，梁小姐指「欣賞佢哋（蘋果員工）繼續寫呢啲報道，都希望佢哋可以平安」。

報販謝女士則指昨日入了300份《蘋果》都賣清，今日入了150份，她預計中午便提早收檔，現時已賣了一半，「今日假期啲人會晏啲出嚟，今日封面靚。」她預計亦會賣完所剩的《蘋果》。她開報檔已三十多年，「睇住（蘋果）出世。」

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