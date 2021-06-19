「想再同佢飲餐茶，傾吓計，原來呢啲機會過咗就冇！」即將來臨的父親節，林家長子的卑微願望再無法實現。本月3日，冷氣技工林樹榮(59歲)於旺角白布街維修冷氣期間，懷疑失足由3樓直墮後巷地面，送院搶救後死亡。林樹榮遽然離世，遺下妻子、兩名分別就讀大學及患自閉症兒子。於家人心中，林樹榮為家庭犧牲所有，從不透露工作壓力，如今支柱頓失，一家生活陷入困境，除籌措殮葬費，更需解決林遺下的10多萬元債項，懂事的長子一度萌生停學外出工作養家的念頭，但遭母阻止，「阿爸咁辛苦撐住頭家，幾難都要捱落去」。

「成日話成身痛，又冇時間去按摩」，林太輕撫丈夫生前每晚必坐的按摩椅感慨地說，她指按摩椅是去年父親節，她與長子一起挑選送給丈夫的禮物。她指，丈夫每日工時14小時，凌晨始歸家，眼見他捱至腰酸背病，售價萬元的按摩椅是她以分期付款購買，可惜「仲未供完佢就走咗」。林樹榮的長子憶述，去年父親得悉售價，一度薄責妻兒「咁貴都買」。然而，身體很誠實，林樹榮每晚歸家晚飯後，必會坐於椅上邊按摩邊看電視，不久即倦極入睡。家人看在眼裡，心感安慰。不過，意外後，他倆睹物思人，十分傷痛。

「最緊要勤力，唔好畀人睇死」，是林樹榮的座右銘，多年來長子銘記在心。他憶述，父親原在電器連鎖店金任職冷氣技工，2008年，「泰林」不敵金融海潚結業，父親淪為失業大軍。窮則變，當時兩名年幼兒子嗷嗷待哺，林樹榮沒有坐困愁城，反以17000元積蓄創業，自行開舖承接冷氣維修工程。由於行業競爭激烈，為省成本，公司由林樹榮獨自營運，期間曾因資金周轉不靈被迫向親戚借貸。

長子說，父親克勤克儉，即使公眾假期及生日亦照常開工，只有農曆新年休息數天。往年父親節，林樹榮如常開工，家人只有到其旺角舖頭附近的餐廳吃飯慶祝，為爭取與家人共聚天倫，父親每逢周末或周日，總會帶一家人到酒樓飲茶吃飯，然後開工。

「嗰日我原本喺佢隔離，返舖頭幫佢拎啲嘢，返黎佢已經跌咗落去」，父親出事當天的畫面，長子畢生銘記。就讀大學三年級的他深明家境困難，一直靠兼職賺取學費及生活費自給自足，避免增加父親壓力，暑假時更協助父親工作，「雖然我幫唔到咩手，佢都堅持畀人工我」。

「知佢頂住頭家好辛苦。」林樹榮遽然去世至今兩星期，其妻壬提往事仍是哭成淚人，二人於1998年結婚，為照顧17歲患自閉症幼子，林太只能當家庭主婦，靠丈夫一人撐起半邊天，她指縱然生活刻苦，丈夫從無半句怨言，更無透露店舖經營困難，他離世後始知丈夫欠下十多萬元債務。目前，林太花光積蓄償還了三萬元欠款，餘下債務及丈夫的殮葬費仍未解決，令一家人甚感徬徨，「完全無晒方向」。

林太嘆息，丈夫離世後，幼子最初未理解死亡意義，僅稱「爸爸入咗醫院」，其後經社工解說，幼子亦似懂非懂，其間更抱着社工大哭一場，目前仍然情緒不穩。

今年父親節沒了爸爸在旁，家中經濟又陷困境，面對轉變翻天覆地，林樹的長子一度萌生休學念頭，懂事的他希望代父揹起養家重責，惟遭母親阻止，他說，母親曾以兌爸往事勸勉，「阿爸咁辛苦撐住頭家，點都要捱落去，停咗就徙咗咁多年來嘅努力」。讓他決心咬緊牙關撐下去，待完成學業才投身社會，負上一家之主重擔。

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