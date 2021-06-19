這次父親節的主人翁，原本是何漢華跟兒子的不一樣父子情，沒想到，靦腆的兒子不願上鏡，反而造就出何漢華與爸爸這個難得的父親節專訪。

在父親的愛包圍下成長，何漢華也將這份愛延續到下一代，更悟出一套真理。「父愛好簡單！唔需要諗得咁複雜，又話買層樓畀佢、又話去邊度讀書！」他認為，只要令孩子安全成長、發揮潛能、對未來生活有信心，就已經是充份的愛。

這份父愛更要用行動去證明，何漢華從沒被身體先天缺陷所影響，兒子由幼稚園至中學，堅持每天送孩子上學；兒子8歲前，更每晚跟他「pillow talk」、玩遊戲，又會攬着他睡。

時至今日兒子30歲，也不時扭着要與父親「孖鋪」，「佢話爸爸你今晚同我瞓啦，佢仲問我好多嘢，例如學校與同學交往等。」兩父子有說不完的話題，關係猶如密友，他還自小向兒子灌輸：「爸爸你愛唔愛我？呢個問題唔使問我，因為爸爸一定愛個仔，正如我爸爸愛我一樣！」

兒子讀泥土研究，是個博士生，快將畢業。生出如此優秀的兒子，令不少人羨慕，但何漢華笑言兒子並不是資優生：「佢唔聰明，佢表哥默書溫習2次就識，佢要10次，我同佢講，唔緊要，最緊要勤力。」

他又以自身缺陷輸在起跑線，來教導兒子將勤補拙，最終兒子由小學時讀輔導班，至中四時成績突飛猛進，入了精英班，之後更拿獎學金讀大學、博士學位等。兒子近日透露擔心畢業找不到工作，但他打趣說：「咁咪好，可以陪我，我仲有幾多年（壽命）？」

受到「小兒麻痺後期症候群」，何漢華10年前開始神經再次退化，肌肉組織減少，此情況多出現於小兒麻痺症發病20至40年後開始，在美國約有20%至40%患者有此情況。

何漢華現時右手和左腳都出現不同程度的變形，近年要以輪椅代步，退休前也改做文職，但他說兒子從沒怨言，更與他度過不少快樂歲月，「有次佢陪我去旅行，用手動輪椅，我叫佢行快啲、行快啲，點知轉彎時，成個車轆片咗出嚟！」

現時其病情日漸惡化，他亦擔心身體機能日漸衰退，「我階段比其他人早好多人80歲先坐輪椅 ，但我50幾歲就坐，衰退機能比常人快。」但他仍樂觀面對，並已安排好自己身後，交帶兒子將其器官捐出，而遺體捐去醫學院當大體老師，他希望兒子早些結婚，日後有機會當父親，將父愛延續下去。

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