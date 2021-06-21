「一日有蘋果日報喺度，我一日都會買」，旺角銀行中心附近一間報檔，早上購買報紙的市民未算多，來購買《蘋果》的巿民，對今日有消息指，蘋果或於數日內被迫停止運作的消息都略有所聞，長期讀者張先生坦言，對此感到可惜，「又少個傳媒監察政府。」他稱會繼續支持蘋果日報，日後若有任何眾籌行動都會支持，最後向記者表示「多謝你哋。」

張先生10多年前已開始閱讀蘋果日報，主要購買實體報紙。張先生指，雖然他對政治不太了解，但認為社會需要不同聲音，現時「好似反對政府就扼殺咁，唔畀出聲鬧任何政府不滿、宣示憤怒。」

對於市民訂閱《蘋果日報》會否被視為違法，保安局局長李家超日前未有正面回應，僅指任何行為是否違反《國安法》，要視乎其行為目的及意圖，若並非危害國家安全，則不受法例規管，張先生直言「我唔怕㗎，捉我囉，我唔驚㗎」。

在亞皆老街另一間報檔，幫襯的鍾小姐稱，一向都有上網訂閱《蘋果》，這一年來同時購買實體報紙。對於近日有5名高層及新聞工作者被捕，當中兩人被起訴， 鍾小姐指「都冇辦法，唯有繼續支持，做到盡量做啦，我哋呢啲小市民都做唔到啲咩。」對於今日傳出蘋果或於數日內被迫停止運作的消息，鍾小姐稱「盡買啦」，又指日後若蘋果日報停止運作，暫時不會再支持其他報刊，「都冇其他啱睇㗎喇。」最後向蘋果員工打氣「辛苦晒，加油。」

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