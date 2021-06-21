警方於過去兩日(6月19日至20日)展開多個打擊非法賭博集團行動，撿獲超過34億元的賭注紀錄。行動中，共拘捕23人，他們涉嫌干犯「收受賭注」、「營辦處所作收手賭注用途」或「經營賭博場所」等罪。警方相信已瓦解兩個本地非法收受外圍賭注集團，警方指兩個集團主要以現金交收賭款，難以追查資金來源，增加調查難度。

負責案件的警方有組織罪案及三合會調查科總督察許康傑稱，警方昨日（20日）展開行動，主要針對新界北收受非法賭注的集團，行動中拘捕18名人士，包括16男2女，年齡介乎23至77歲，部份被捕人有黑幫背景，當中包括集團主腦及3名骨幹成員。行動中警方搜查多個地方，包括天水圍一個私人住宅，被集團利用收受賭注的中心，撿取大量證物，包括手寫投注紀錄、850萬的現金、扣留4輛名貴房車，財富調查組凍結集團所控制的銀行戶口內1,950萬港元等。

許康傑指，警方從大量手寫投注紀錄所知，集團於今年頭4個月收取的投注額超過34億港元。該集團運作了約一年，由一名主腦操控，並有3名助手，角色分別為協助營運收受賭注中心、會計、收數，另外有大量成員負責招攬賭客。集團在有「賽馬」及「足球賽」的日子收受賭注，主要以現金進行交收，集團主腦利用成員及親屬的銀行戶口來收受賭款。

此外，灣仔警區搗破另一個非法收受賭注集團，灣仔警區總督察（刑事）何兆東稱，警方較早前鎖定一個本地收受外圍足球及賽馬賭注集團，招攬本地賭客及利用內地非法賭博網站「皇冠網」進行外圍「賭波」及「賭馬」投注。

上周六凌晨時分，警方於石澳﹑筲箕灣及油塘拘捕3名集團骨幹成員，分別為一名本地男子及兩名本地女子，年齡介乎28至34歲，涉嫌「非法收受賭注」及「向收受賭注者投注」。同日下午，探員於石峽尾一酒店拘捕一對嚴姓本地男子，兩人為兄弟關係，年齡分別34歲及47歲，前者為集團主腦，涉嫌「非法收受賭注」及「向收受賭注者投注」，後者則涉嫌「協助罪犯」。

行動中，警方撿獲5部手提電話，3部平板電腦，1部手提電腦，並撿約17.5萬元港幣現金、730元人民幣、總值約1.1萬港元外幣鈔票，及約230萬港元的懷疑外圍投注紀錄。

根據香港法例第148章《賭博條例》第7及8條，任何人從事非法收受賭注，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年；而向收受賭注者投注亦屬違法，最高可被罰款3萬港元及監禁9個月。

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