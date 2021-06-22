跑突發近10年，在很多廿年以上的突發師兄面前，其實屬「好green」之流，本身經歷不值一哂。

反而在我小輩眼中，同事個個身懷絕技、周身刀張張利，真正「有咩大場面未見過吖！」突發組工作，每日如上戰場一樣，天災人禍、死人塌樓、槍戰搶劫，定必走在最前線；血肉橫飛的畫面、腐肉屍臭之味道，對師兄前輩們來說，乃家常便飯。

故閒時總喜歡拉著他們分享經歷，其中記憶最深刻就是2006年3月17日，魔警徐步高被警員曾國恒擊斃新聞，有資深師兄，當年是最早到達現場的記者之一，挺著現場警員壓力，左穿右插下，成功用菲林相機，連環拍下廣東道與柯士甸行人隧道內，案發現場的震撼畫面，他雖然輕描淡寫的講述做這單新聞時來龍去脈，但我一邊聽一邊血液沸騰、內心非常滾動，滾動的並非新聞本身，而是師兄們跑突發新聞時，那種熱血和能耐，實在令我深深佩服。

而事實上，當年徐步高一案引發的後續追尾，令突發組連續一個月做A1頭條，屬於經典。

俱往矣。但無論將來如何，身上仍然流著突發血液，好自豪曾與各位同事工作共事，祝各位身體健康、生活愉快。

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