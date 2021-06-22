「蘋果仔呢邊呀」那年騎着電單車左穿右插，每有突發事故，最先到場的可能不是警察、不是救護員，而是突發記者；「做單老笠PLO（持槍行劫）」，當警察電台通知行咇警員前往現場，突發記者的電單車引擎就會撻着；「22（衝鋒車編號）到場」，賊過興兵，記者把握時機拍攝警員穿避單衣、戴頭盔，手持MP5拉封鎖線一刻。

新聞是跑出來的，除鬥快、還要鬥智。2004年前，是一個「竊聽」的年代，在深水埗鴨記買一部無線電接收器，各區警員與警察電台的對話逃不過監察。警察知道記者在聽，這是一個公開的秘密，不會在大氣電波廣播敏感重大案件，例如綁架、兇殺、強姦等，當然記者亦不是省酒燈，聽到電台同一時間通知多部衝鋒車「電話電台」，已知有重案發生，但地點在那裏呢？總有「口多」的警員會洩出端倪，最常見是「XX街，commander 到場」。

「師傅，乜嘢料？」那年代攞料從不用等阿Sir briefing，第一批到場的警員往往知得最多，大家熟口熟面，吹兩句水，事件來龍去脈比問PPRB清楚得多。記者肯去問，總有一兩句，最多被問及「邊間呀？」記者證只放在銀包。

一轉26年，最後與前線警員接觸竟在法庭門外，「在通州街聚集人士立即散去」我由銀包拿出記者證，一路手持，在警員身邊擦過，沒有對話，沒有眼神接觸趕快走向車閘，跟囚車內的總編輯說聲「頂住」。

突發記者：張家樂

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568