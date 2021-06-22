「阿牛」是《蘋果》第一批突發組記者，《蘋果》95年6月創刊，電單車隊同事於同年1月「埋班」。「第一日返工學用相機」，時光匆匆，26年前的一日，仿如昨天。

26年突發記者生涯，「阿牛」最難忘去年8月200警搜蘋果大樓當日。「我喺公司控制室當值，知道老闆（黎智英）喺住所被捕，又收到消息警方會嚟搜報館，於是立即喺有限嘅資源下做直播」，他形容「警員過百，好似螞蟻咁湧入嚟」，他坦言內心係有恐懼和擔心，最終在戰戰兢兢的情況下完成艱巨的任務。

回想上班的第一天，「阿牛」說，初期由一位資深記者帶領採訪，用的是CANNON EOS 5菲林相機。「電單車隊衝鋒陷陣，鬥快到場，真係好刺激，經常會見到血淋淋的狀況，飛人（高處墮下）呀、斬人呀！」他當時返夜更，沖菲林要趕「死線」，拍到精彩的新聞圖片也要飛車趕回報館沖灑，而且一卷菲林36張，「要慳住用」。隨着時代變遷，進入數碼年代，結果連環快拍不手軟。

近年《蘋果》發展動新聞，記者「雙槍」一手相機、一手攝錄機同步拍攝。「阿牛」坦言難適應；隨着Facebook直播興起，記者又要兼任直播，拍攝旁白於一身，變成多功能記者。

「由蘋果仔到蘋果阿叔，由單身、結婚、到生仔」「阿牛」坦言無限傷感，未來太多未知數，只盼大家在亂流下平安。

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