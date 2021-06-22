每年6月，是各大專院校新聞系學生到傳媒機構實習的日子。今年《蘋果》共有14名實習記者，為期兩個月。其中3名「同學仔」被安排到突發組實習，未料採訪不足4天已面臨停刊，腰斬實習期。

三年級新聞系的王同學坦言：「突發新聞不似預期。」她原以為採訪交通意外、死人冧樓，誰知連日來做得最多是街訪。她解釋稱，因為《蘋果》面臨停刊，報館希望訪問讀者感受，因此過去兩天都在街頭做街訪。「好難呀！一係唔講、一肯唔肯上鏡，一個鐘做得兩三個。」重複同樣的問題，講到口水乾，也未必有一個完整訪問，這就成為她突發組實習記者的回憶。

另一位林同學也沒有目擊血淋淋的墮樓，或是傷者枕藉的交通意外現場，她要跟進採訪屯門市廣場夫婦兇殺自殺案。「因為係案發後翌日，夫婦都已經喪命，屋企無人，只能轉而問街坊鄰里。」可是提起命案，街坊都三緘其口，令到沒有採訪經驗的她無從入手，而最深刻印象的，竟然是現場環境：「嗰條走廊無窗，好暗，好陰森，係有啲驚。」

無端端成為《蘋果》最後一屆實習同學，年紀輕輕的周同學感慨：「無咗一個媒體可以幫社群發聲。」讀新聞系，可是對香港的新聞自由不感樂觀：「其他媒體都有機會被抹殺，依家係唔容許有其他聲音。」路難行，但惟有薪火相傳才有希望。

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