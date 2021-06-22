平日訪問別人，今日成被訪對象，突發組資深記者「阿YO」有點拘謹，不過一說到採訪經歷，他滔滔不絕如數家珍，彷彿「新聞」已入血。

由創報開始已經在《蘋果》工作的「阿YO」，雖然曾經離開過，但最後依然選擇留在《蘋果》，他最難以放下的，是《蘋果》的工作氛圍和同事之間感情，「大家同事之間嘅關係真係好好，對於失去佢（《蘋果》），無得再番，會唔開心」，

當時仍在打造「Giordano王國」的黎智英，希望創辦一份屬於香港人的報紙，「阿YO」第一日在長沙灣製衣廠上班：「仲有人車緊衫，我哋就喺隔離放幾張枱寫稿。」很多讀者只認識《蘋果》位於將軍澳工業邨的大樓，但DAY 1辦公室是長沙灣。「阿YO」笑說：「嗰陣真係乜都冇」其後才得知報紙命名為《蘋果》。

「阿YO」憶述點點滴滴：「嗰陣張記者證好流咋，用個硬膠盒入住張紙。」而採訪生涯中最難忘的是八仙嶺大火，他趕到現場已見大隊救護員上山，沒有時間思考，只能跟隨其後，一瞬間眼前是一個個燒焦的中學生，全身發黑，觸目驚心。他拍下數張相便為傷者撐傘，以免他們在烈燄下曝曬。之後繼續上山，沿途屍橫遍野，畢生難忘。

另一宗深刻的報道是「周凱亮肢解父母案」，當時未知周凱亮是弒父殺母的真兇，及後真相大白，回想鏡頭前對方的淡定，更感毛骨悚然。

上述兩宗新聞都分別載於《蘋果》10周年及25周特刊內，成為經典。「雖然唔係真真正正做咗好耐蘋果，但每一次特刊都出到自己的相，感覺好特別，好似自己無離開過」「阿YO」說時眼泛淚光。

「阿YO」透露，黎老闆對《蘋果》記者很高要求，多年來「汰弱留強」，不定時會「炒人」，同事們都有壓力，多年來抱住「做得幾耐得幾耐」的心態，但同時也成為動力，不斷提升自己，「每一次都當自己係新人，因為以往經驗有機會累咗你，令你判斷錯誤，反而新人唔知頭唔知路，好易拎到新料」。

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