6月1日正式成為《蘋果》突發組員工的Lily，與朋友開玩笑說：「呢個月做義工。」

入職當天與同事自我介紹後，Lily最多被問的問題是：「點解仲會入嚟做？」情況像是「明知山有虎，偏向虎山行」。Lily的答案是讀傳理系，做新聞是自己的理想，這個理想由《蘋果》實現。

Lily於去年10月加入《蘋果》九點半新聞報道，試過一日寫7篇稿，她感謝同事前輩的指導。其後她申請加入突發組，最深印象是6.4當日到旺角街站採訪，第一次獨自採訪內心十分緊張，而上司敦促：「你係記者，可以行近少少。」惟有硬着頭皮做街訪，採訪現場環境，完成工作，更獲上司讚賞，留下美好回憶。

加入突發組不足一個月，甚至連同事的名字仍未全知道，Lily感謝同事毫不吝嗇，令她在《蘋果》得到的，不只是採訪技巧，更珍貴的同事之間的情誼。「我很慶幸曾經加入蘋果，雖然時日不長，但感動的是曾在《蘋果》留下一些甚麼，曾在香港新聞界留下一些甚麼，曾在讀者心中留下一些甚麼。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568