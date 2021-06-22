一提「突發記者」，大家都總會聯想到電單車、新聞最前線、天災人禍、死人塌樓…但這班記者背後，都有多名留守在newsroom的「幕後軍師」。自從聽機年代過去，突發記者已經不能跟警察鬥快趕到現場，但大家都會想盡辦法，盡量獲得第一手資料。

「阿美」於2011年11月開始突發記者生涯，輾轉間，她從前線轉戰到內勤，用文字即時報道突發新聞。每一日寫即時新聞，她都指很辛苦，大部份時間都要OT，15分鐘要起段800字稿，又要push，又要諗題，又要整相，返屋企又要寫，放假又要寫。

記得2014年啟晴邨槍擊案，newsroom搵到蛛絲馬跡，證實槍手是某明星的父親；記得2017年港鐵尖沙嘴站縱火襲擊案，造成1死18傷，那一晚不停埋頭苦幹打即時，飯都未食，但最後得到上司一個good的手勢；記得2019年7月某一晚，留守在公司至凌晨4時，與一班同事一齊搭車收工，瞓唔夠8個鐘又見面。回想返雖然每一日都很辛苦，但流的都是快樂的汗水。

突發組是一個大家庭，有前線、有即時、有內勤、有追蹤、有寫手、有專題、有動新聞......能夠與她走到最後，於願足矣。如果還有下一個十年，希望這一班繼續留守崗位的記者繼續發光發亮，繼續向新聞最前線繼續衝。

再講，又要喊。

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