由《蘋果日報》1995年6月開報便加入突發記者行列至今的江奇，大部份時間返通宵更，多年來深宵時分發生的多宗奪命車禍令他印象尤深，他亦拍攝過不少第一時間獨家圖片，記得一宗導致6人死亡的奪命車禍，在採訪現場每行一步，便發現多一名死者，場面心酸，在突發生涯見盡生離死別，感嘆生命脆弱。

回想初初任通宵更突發記者，江奇笑謂最難適應是要「捱眼瞓」，當年突發全盛時期，「只要努力聽999機，肯行多一步去現場睇，好多時會影到第一時間、甚至獨家嘅現場相片」，因為通宵路面交通暢通，通宵更突發記者更是出名練得一手「辣車」。

凌晨時分，司機可能容易現疲態、或道路暢順致警覺性降低，因此容易發生嚴重交通意外。江奇印象深刻的一宗導致6死31傷的車禍，事發地點是青衣長青公路，旅巴猛撼一輛死火的士，旅巴上乘客被拋出車外死亡。

當時已經沒有「白車台」聽， 唯有靠記者多留意哪裏發生交通意外，勤力駕車去看，江奇抵達車禍現場時，拍下死者未被蓋布的獨家圖片，當時現場環境混亂，救援人員穿梭拯救，「太多嘢要影，呢度一個死者，突然間嗰度又發現一個死者，一時間都唔知影邊個先」。

在車禍現場，難免見到死狀可怖的畫面，事發後第二晚，江奇親身坐上同一路線的旅遊巴，該輛旅巴主要是接載返通宵班的員工往機場上班，江奇當刻慨嘆，死亡只是一瞬間，員工可能只是在上班途中閉目養神，就喪失寶貴性命。

近年，突發新聞消息來源收窄，《蘋果》往往是最後被通知的傳媒機構，可採訪及拍攝的新聞資料變得有限，令江奇感慨萬千。

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