油麻地發生嚴重交通意外，凌晨零時許，一輛送外賣綿羊仔電單車，沿加士居道往甘肅街方向行駛，於駛至彌敦道交界時，遭一輛沿彌敦道快線南行私家車撞倒，駕車鐵騎士被撞至拋過彌敦道北行線，彈飛至約10米外，倒在中線一輛密斗貨車前，幸貨車司機能及時煞停，免輾過鐵騎士，私家車則衝前至約10米始停下，車頭毀爛擋風玻璃碎裂，大銀幕留下一個大洞，車內安全氣袋彈出，30歲姓卓司機並無受傷，而被撞綿羊仔則再向前滑行至約5米外，嚴重損毀，現場消息稱，部份細小的碎片曾擊中一輛的士。

24歲尼泊爾籍鐵騎士倒在路中重創，意識迷糊，身體多處受傷，救護員趕至現場，立刻替傷者進行包紮及急救，再送往伊利沙伯醫院搶救，警員趕至現場進行調查，現場路面佈滿碎片，綿羊仔上一個外賣袋則跌在車旁，警方不除排有司機衝紅燈肇禍，現正展開調查。

網上流出一段車CAM，拍倒私家車沿彌敦道快線直駛，交通燈號顯示為綠色，當駛至十字路口時，綿羊仔在加士居道從左至右打橫駛過時，慘遭私家車撞飛，意外後，附近車輛立刻停下，多名路人及司機見發生車禍，立即上前施以援手。

網上另一段車CAM，相信是在彌敦道北行線的一輛的士上拍攝到，當時加士居道一輛巴士在燈位前停下，綿羊仔則從旁駛出橫越彌敦道時，遭私家車撞倒並發出一聲巨響，電單車司機及大堆碎片拋向彌敦道南行線，部份碎片相信擊中一輛的士，的士司機立刻報警，「唉，真係大鑊，喂，差館呀，交通意外呀，電單車俾人撞到飛起咗，彌敦道逸東酒店，好大鑊呀，快啲嚟！」背景聲中，亦聽到相信是路人的叫聲，「X街啦，電單車嚟架.....唔好郁，唔好郁(相信叫傷者)。」

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