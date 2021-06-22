由網上結識至約會，再拍拖到借錢，最後分手，賤男三個月內成功捲款就會甩身。有大律師指，感情關係涉錢銀借貸不屬違例，但若證實男方以同一模式，並於短時間內向不同女士借錢，就可推論其欺騙意圖。心理學家提醒，騙徒慣以「一啖砂糖一啖屎」來捉心理埋身，「一時甜言蜜語，一時若即若離」，呼籲女士拍拖初期勿有金錢交易。

臨床心理學家鄒凱詩指，普遍網上情緣騙子都覷準女士孤獨、渴求愛的心態，訛稱以結婚為交友目的，「製造到自己好獨特」，繼而用甜言蜜語攻陷女士內心，「不過都會一啖砂糖一啖屎。」鄒解釋，高明的騙徒懂捉心理，當跟你說正與其他女士約會，目的為引起競爭心態，「刺激你，等你知道佢都係筍盤，迫你好好把握。」

如要避免遭騙財騙色，女士一旦遇上拍拖不久的男士借錢，可反主動要求金錢幫忙，「睇下對方會唔會有一千種藉口拒絕。」若能結識對方朋友、知道對方工作地點，就更有效辨識對方是否騙徒，「總之初期最好唔好有金錢交易。」

大律師陸偉雄指過去涉感情的錢財糾紛，一般難作刑事檢控，「男女之間借錢係唔犯法。」但如有人以幾乎一模一樣方式向不同女性埋身借錢，就可推論他有犯罪意圖，「看似係短時間多人受騙，係一個共同手法，起碼有欺騙表徵。」惟要立案亦有難度，建議眾事主集合尋求法律意見再報案，能較有效促使警方跟進。

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