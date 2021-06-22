一名有呃女騙財前科的賤男，近月疑再次出動，化身「時間管理大師」，利用交友App漁翁撒網式向純情女士埋手，謊稱視她們為結婚對象，扮演廿四孝男友獻殷勤，待女受害人卸下心防，再以「風水師叫我新年袋10萬8萬喺身」等理由借錢，起初小額金錢有借有還，待她們到銀行大筆借貸後即玩失蹤。記者近日跟蹤更發現，他向兩名女子施展冧女招數，當街解開恤衫「色誘」女方撫摸腹肌，估計半年內涉騙最少4名女子近50萬元。

年約30歲文員Yoyo，去年10月經交友App結識自稱林柏東、做裝修判頭的賤男，見面兩次便火速交往。賤男說視她為結婚對象，經常接放工，「你覆得少，仲會好緊張咁問你做緊咩」。Yoyo深夜電話聊天提及一句熱氣，他即飛的送羅漢果水到樓下，令她心動，「好似真係情侶，佢真係鍾意我咁。」

交往一個月，賤男稱被客人拖數，要借兩萬元出糧，Yoyo借出5千元後數日獲歸還。11月中林以同一理由，游說她向銀行借貸約15萬元再借給他，「當時佢對我好好，又以結婚做大前提。」他之後再借1萬元，借錢後亦一度變冷淡，Yoyo對他「有錢先會出嚟」生疑，賤男則不斷對她甜言蜜語，稱欲同居及結婚。其後他再借錢，Yoyo決定拒絕，他即露出真面目謂：「我好記仇㗎，將來你屋企人有事我唔會理。」其後不願見面。

拒絕借錢當晚，Yoyo收到自稱偵探短訊，指林原來姓葉，已婚育有一子，是呃女慣犯，更附上多張他的家庭照、與女性親暱合照，甚至情慾短片，她至此才清醒，「覺得再唔同佢斷絕來往會有精神病。」

同樣年約30歲文員Coe，去年聖誕經交友App認識賤男，他一樣稱有結婚打算，亦曾漏夜送藥。農曆新年前，他稱「風水師叫我新年袋10萬8萬喺身」，否則來年行衰運，借3萬元後如期還錢。3月中他稱生意周轉不靈，自己曾做「犯法嘢」無法借貸，成功氹Coe向銀行借貸及借私已錢共約10萬元。借錢後，兩人由每周最少見兩次，變成「十問九唔應」。未幾Coe收到同一偵探短訊，始知受騙。

Coe坦言，當初真心視賤男為男友，「我一路都冇好緊張要追佢錢，後尾收到sms就覺得唔得喇，真係要追返錢，因為佢都唔係對我真心嘅。」深感不忿的她曾追數，並訛稱父親要動手術，急須用錢，惟賤男採拖字訣，並反問：「咁你老豆死X咗未？」更恐嚇：「如果早兩年未收火，已經搵人打斷你隻手！」

「本身以為只係一宗借錢騙案，原來佢係時間管理大師，呃咁多女仔感情。」Coe又指偵探「每次send啲sms出嚟都好有醋意」，懷疑是賤男太太，另得悉有人被林以同一手法騙去22萬元。她透過偵探提供電話號碼聯絡上Yoyo，發現賤男多次與她們「上下場」約會，不時稱要講電話傾公事，實則與其他女生談情，「原來佢同我一齊拍緊拖，好sweet嘅時候，不停同其他女仔講好愛佢，好掛住佢。」

記者找到Coe「同期女友」、年約30歲文員Kelly，賤男初時向她講述年幼時無人照顧要摷垃圾食的誇張經歷，一度令她生疑，惟其後被他甜言蜜語及漏夜送藥打動，「未試過有男仔咁對我，所以我嗰下開始心動」，終借了2.5萬元給他。受訪三人均已報警，惟警方向Kelly指事件屬私人糾紛，着她到小額錢債審裁處追討。Coe與Yoyo多次向賤男追數，目前只共收回約4萬元。

經連日跟蹤，記者發現賤男現仍約見不同「女友」，行程爆滿。其中一晚他到尖沙嘴星光行上投資課程，一名斯文女子買了食物在樓下等他落堂。兩人見面即拖手到鐘樓旁石凳開餐，其間賤男煙不離手，電話不斷。兩人傾得興起，賤男更解開恤衫鈕扣，任由她撫摸腹肌，還不時親吻她及撫弄秀髮。

卿卿我我一小時後，他送斯文女到尖東站離開，分別前兩人不捨擁吻。自稱住油塘的賤男則獨自行到尖沙嘴站，坐地鐵回油麻地住所。另一日，他從住所步行至朗豪坊，與另一眼鏡女會合，兩人十指緊扣行到始創中心食飯，之後看電影。記者到賤男住所詢問他，他否認姓葉及呃女騙財：「唔係呀，搵錯人喇」，隨即大力關門。

警方指接獲三名女子報案，經初步調查，相信不涉刑事，分別列作雜項事件及求警協助。

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