歲月荏苒，26年前的往事如昨，《蘋果日報》突發組第一代主管鄧光傑，憶述當年創立突發組時從頭開始，組建一支全行最人強馬壯的電單車隊，較警察更快到現場，其他報館紛紛仿傚，改寫突發生態，今天《蘋果》走上終章，鄧難免傷感：「大環境係咁，冇辦法！」

1994年11月《現代日報》停刊，鄧光傑正為一班同事前景徬徨，不久，羅燦約他到北角康蘭酒店見面，敲定他將20多名《現代》突發組記者過檔《蘋果日報》，成為最早的突發組班底。

鄧說，當時人稱「飛仔華」鄭炳華任突發組採訪主任，鄧光傑是突發組主管，兩人胼手胝足組建突發組，為了爭分奪秒，在時間競賽上佔盡上風，他們部署成立電單車隊，「我計劃電單車請25人，太少驚唔夠，太多替老細肉赤」。

他與鄭把計畫向黎智英及「神童輝」何國輝匯報，結果黎智英嫌少，豪氣地說：「要100人」，他與「飛仔華」傻了眼，馬上要求人事部登廣告請人，兩日之後，黎智英詢問他們進展如何？他稱正登報請人，「肥佬黎」面色不悅，催促他們：「派街招自己搞掂啦，等登廣告，等到幾時呀？」

兩人連忙寫了街招的內容：「人工一萬元，不拘學歷」，他與「飛仔華」帶着一大疊前往多鐵騎士聚集的地點請人，包括電單車店舖及薄餅快餐店，「好記得有一次揸車經過燈口停低，見到一輛電單車喺旁邊，我較低窗遞咗張請人街招畀佢，睇佢有冇興趣」。

兩人的汗水沒白費，結果組建過百人的電單車隊，由於電單車手全是一張白紙，不懂新聞，特設新聞課「傳道授業」，由他、飛仔華、梁天偉及當時攝影部主管等人負責講課，經過兩個月訓練，電單車手初步擁有突發新聞的概念，大致明白甚麼是新聞及所需要求。

鄧表示，他們的策略是電單車做先頭部隊，盡快拍下現場情況，私家車採訪隊隨後而至，由一班資深記者深入挖料，互補不足。他續稱，他對當時突發記者有兩大要求，第一、人海戰術，每區每更有人，要求四分鐘之內趕抵現場；第二、內容要求有某報的「齊」、某報的「精」，總之要橫掃全行。

《蘋果》創刊，突發組強勢出擊，在很多新聞均領先同行，他較難忘是1996年三宗新聞，八仙嶺山火、粉嶺簡頭村雪櫃藏屍案及嘉利大廈大火，他們創建的突發組的實力亦得以驗證，滿足感很大，是他人生中最美好的回憶。

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