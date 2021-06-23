「《蘋果日報》被迫停刊，我腦中浮現第一個影像，係電影《家有囍事》嗰段，李香琴得悉家中『冇電視睇』時，大叫：『世界末日啦！』依家香港無《蘋果》，我都覺得係世界末日！」一直致力關心動物權益的拯救香港貓狗主席李淑芬表示，自從《蘋果》面世後，其父親一直買《蘋果》看，她也因此成為《蘋果》忠實讀者，「家父過身後，每年清明掃墓，必帶上《蘋果》。」

「我爸爸以前喺外國公司做嘢，佢好鍾意睇報紙，每日必買兩份日報一份晚報；1995年《蘋果》創立時，我記得係兩蚊一份，仲送埋一個真係可以食得嘅蘋果；從此就轉去睇《蘋果》，從此結下不解之緣。」李淑芬續說：「1996年，爸爸過身後，我哋都一直睇《蘋果》，而且每年拜山都必帶《蘋果》去拜佢。」

《蘋果》留給她最難忘的是什麼，曾從事雜誌工作的她表示：「精彩新聞梗係多到不勝數，但最難忘係佢啲粉紙彩色廣告，好誇張，係一整版，有時係跨版。以當年來講，真係好少有。」

李淑芬昨日得悉蘋果即將熄燈停刊時，她說：「先父仙遊已25年，總記得爸爸在生時講過，好怕97，好怕共產黨，爸爸真係無講錯……」李認為，《蘋果》被迫停刊，香港少了一個強而力為市民發聲的媒體，更加少一份關心動物、為動物發聲的刊物。

「蘋果執笠，我真係好傷感，好似一個世代的終結，以後再無人為香港人發聲音了。」李淑芬寄語 ：「香港人加油！」

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