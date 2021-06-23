最後一次以《蘋果》記者身份訪問大律師陸偉雄，不再為偵查報道向他查詢法律意見，見面前已說好是一場輕鬆訪談，他終於不需翻查香港法例回應提問，但他想像沒有《蘋果》的日子，比說起法律條文更加嚴肅，「而家係連發晦氣都唔畀。」直言對停刊感到可惜和遺憾，但他希望不論傳媒人或讀者，都不要氣餒，「大家加油，江湖再見。」

由《蘋果日報》創刊日起，陸大狀貫徹每日一蘋果的習慣，太太喜好副刊，他則包攬其他版面，一字不漏，惟要數最深刻的蘋果新聞，他獨愛「動新聞」，因其創新令更多人閱讀新聞，他分享的法律意見才能入屋，「我受訪係有個抱負，希望基層有個免費法律知識。」

惟因屢受本報訪問，遭人標籤「蘋果仔」，暗指他為「蘋果嘅人」，自2019年更有人勸他不要再受《蘋果》訪問，以免遭針對，他坐直腰板反駁受訪僅實說實話，給予法律意見，「其實我間間傳媒都做（訪問）。」此後，他的好友不需再擔心。

見面前夕，壹傳媒有限公司董事會公佈《蘋果日報》停刊消息，陸大狀指以港人身份，為此感到可惜和遺憾，「少咗一種聲音。」也無奈為何一間具存在價值的傳媒機構，會以這個形式落幕，他直言傳媒有立場也非壞事，能反映以往能容納多元表達，絕非違法，「而家係連發晦氣都唔畀。」

《蘋果》停刊、他的徒弟陸續移民，放棄投身香港法律界，他多次以「唔開心」來簡單表達最純粹的情緒，然而時勢再壞，他仍樂觀寄望《蘋果》告別後，能有新紙媒出現，現有徒弟能有良好法律基礎，留下貢獻香港，「大家加油，唔好氣餒。」臨別時，他對記者再三衷心期望能江湖再見。

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