《蘋果》管理層今午宣佈，明日（24日）將出版最後一份實體報紙，網站於午夜後停止更新，不少市民與報販得悉後大感錯愕及不捨，有「睇住蘋果出世」報檔檔主斥，當局對《蘋果》的指控是欲加之罪，「冇見過一間報紙搞到咁樣」。另有市民直言，《蘋果》停刊後不會再看報紙，「其他報紙都唔係好信得過。」

「慘……好心酸。」中環報販Jackson近日都沒把賣剩的蘋果日報回紙（退回報社），停刊消息傳出，有市民得知其報檔有早幾天舊《蘋果》賣後，竟連非當日出版的舊報紙也「有殺錯冇放過」，過去幾天逾百份舊《蘋果》兩小時內售罄。當報販逾10年的他指，近年來《蘋果》銷量平平，銷量較好的日子大概只賣最多150紙，如今《蘋果》彌留之際，人人搶購。他只覺傷心，「心都難過，唔知點樣形容呢個政府」，打算訂1,800份《蘋果》明天出售。

旺角報販文女士對《蘋果》明日出版最後一份報紙大感錯愕：「吓，唔係星期六咩？」她原打算周六入4,000份蘋果日報售賣，又指這幾日有很多市民因怕報紙很快被一掃而空，特意預訂未來數日的蘋果日報。

文女士對《蘋果》停刊感可惜又不忿，「依加唔係好似亞視咁冇錢執笠喎。」她預計，每月生意額將大減6千元，又直言日後不會看其他報紙，「你叫我睇第樣？唔洗啦，我賣報紙嘅，最多咪（其他報紙）望一望頭版講乜。」

開報檔十多年的旺角報販吳女士表示，以往最愛看《蘋果》專欄，坦言對停刊一事未感意外，「依加個時勢就係慢慢變做一言堂」，但仍十分難過。

從事報檔生意30多年的旺角報販謝女士笑言「睇住蘋果出世」，對停刊感非常不捨及憤怒，斥當局對《蘋果》的指控是欲加之罪，「冇見過一間報紙搞到咁樣，從來只有經營不善而執笠，但依加唔係錢嘅問題，係你凍結咗。」

由創報起便開始看蘋果日報的麥小姐表示，深知《蘋果》一直遭打壓，「但冇諗住咁快（會停刊）」，對停刊一事感到十分無力，她勉勵港人要繼續努力，「我哋心裏面嗰團火唔會熄。」她又直言，《蘋果》停刊後將會轉看外媒新聞，「你哋唔做呢，我都唔會睇第二份報紙，其他報紙都唔係好信得過。」

55歲的Lulu今日亦特意到報檔購買蘋果日報，她表示一向有訂閱《蘋果》，對停刊感不捨，「連我阿媽藍到發黑都話慘呀！」社運人士葉寶琳亦笑言，昨特意找回自己「蘋果照妖鏡」的相片出來，剛才得悉蘋果日報停刊亦感到十分傷心，「冇諗過會咁樣完」，又向《蘋果》員工道謝。

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