「除咗煲底見之外，我哋亦會再見蘋果。」大埔區議員陳振哲由創報起便開始看《蘋果》，其後多次受訪，成為戰友。他對《蘋果》即將停刊感傷感不捨，又指《蘋果》消失後，日後政權必會更明目張膽去打壓他人，現時為「黎明前最黑暗嘅時候」。但他篤定，《蘋果》日後必然會復刊，「除咗煲底見之外，我哋亦會再見蘋果。」

大埔區議員陳振哲自認與《蘋果》淵源甚深，他由1995年創報便開始看《蘋果》，對黎智英「一日一蘋果，冇人呃到我」的廣告印象最深刻。後來從事殯儀業，多間報章雜誌採訪他，其他報社多數只有一名記者「一腳踢」，唯獨《蘋果》最揼本，「有成隊crew，仲請咗個model嚟，我瞓棺材（示範）佢又瞓棺材。」

其後陳振哲由「機場大叔」搖身一變做區議員，與《蘋果》做過大大小小的訪問，也因而認識了不少《蘋果》記者。早前國安處再搜報館，他亦有向十多位記者傳訊息問候。

「佢咁樣郁《蘋果》法，學佢哋嘅用語，其實係搬石頭砸自己腳。」陳指，政府以「抄家」形式令《蘋果》停刊，日後或會激起更大反彈。他續指，政權打壓《蘋果》，亦是為了方便去打壓他人，「因為呢個幫人發聲、畀到壓力嘅載體已經冇咗，就更加可以明目張膽咁去做。」

對於《蘋果》即將停刊，他感到傷感不捨，認為《蘋果》的結束，或會令人心散渙，是「黎明前最黑暗嘅時候」。但同時，這亦是象徵着新時代的里程碑，「會係一個喚醒人心，步向光明嘅起步點。」

《蘋果》為香港人的同行者，一同在經歷痛苦時刻，「但套返基督教信仰，唔係死咗就完，你會有復活、永生嘅盼望，呢個盼望係實在嘅。」陳振哲非常正面，認為現況並非死局，他篤定《蘋果》在可見的未來下，必然會復刊，又謂：「除咗煲底見之外，我哋亦會再見蘋果。」

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