《蘋果日報》前總編輯鄭明仁，曾經以副總編輯的職位主管突發組，是《蘋果》突發黃金年代的總舵手。退休多年，鄭明仁仍十分關注報業情況，對於曾經叱吒報界的《蘋果》突發組，最終不敵歷史巨輪，鄭明仁不勝唏噓。

「埋班時好困難，要派傳單招聘，亦有向外賣員招手。」憶起美好往事，「仁哥」總是滔滔不絕。《蘋果》於1995年6月創刊，當時的採訪主任鄭炳華（因病離世）於1月匆匆籌組突發組，更於短時間內組建電單車隊。

事急馬行田，仁哥坦言，開報之初採訪質素要求不高，「電單車同事最緊要影到第一現場相，然後再由其他同事仔細採訪。」連同專題組及特警組等等，突發組的盛世時期，聘有逾百名員工。

然而，《蘋果》於進步過程中，確曾摔了一記重跤，1999年陳健康事件，引來全城關注，惟《蘋果》採訪手法亦引起非議，當時仁哥身在英國，奉命回港掌主帥印，重整突發組。另由於突發組圖片，着重現場第一手真相，重整事發一刻，部分流於真實、血腥，突發風格於輿論壓力下逐步收歛，轉而加強偵查報道，深入報道。

當年的突發控制室擺放「999機」，截聽警方通訊，當有案件發生，人未到埗，已經聽着警方報料，記者往往先警方一步到達事發現場。惟飛虎隊溝通使用術語，記者要拆解當中隱喻難度極高，鄭明仁笑言，曾連續數個月留意飛虎隊行動。

直至2004年，警方轉用數碼通訊系統，記者再也聽不到丁點消息，令以快行先的突發新聞陷入困局。《蘋果》突發組管理層因時制宜，開創「人人做記者」的先河，鼓勵讀者拍攝現場相片和短片，讓市民繼續可以有第一手資訊。

突發記者見慣生死，難免變得麻木，惟從事新聞30多年的仁哥，至今仍因一件事耿耿於懷，「有一年（2000年）死咗三個同事，分別係交通意外同遇溺。好黑呀！即刻喺突發房奉咗關帝，為求安心囉！」突發組的點點滴滴，「仁哥」放在心底。

「老套啲講句：要打嘅仗都打過了。」今日《蘋果》突發新聞，隨着報社的結束步入歷史，「仁哥」感激新舊突發組同事的拼搏精神、身水身汗的付出，祝願大家「退休嘅退休，搵工嘅快啲搵到」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568