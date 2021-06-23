「我加入《蘋果》仲喺「飛仔華」（已故突發前輩鄭炳華）年代，當年報業大戰，《蘋果》精英往往成挖角對象，成個突發組早更被挖走，當時需要大量人手，我先至誤打誤撞入咗嚟做。」阿Ming（劉永明）入職於97年8月1日，正正回歸後一個月，加入突發電單車隊，由於阿Ming有身型有外型，當年公司更找他當模特兒，拍下他坐在電單車上的英姿做廣告，吸引新血入行，是突發第一代「男神」。

記者口中常掛着「跑新聞」，對突發組來說更加真實不虛，除了要具專業知識及採訪技巧，更加需要fit爆體能，因為在採訪新聞時往往要用體力搭夠，不單要與行家鬥快到現場，亦要趕在警察拉起封鎖線前，到場採訪拍攝，希望為公司爭取獨家圖片、獨家報導。

例如深山郊外有意外發生，突發記者就要背着重重裝備，跑上山創新聞。《蘋果》突發人就是這樣，很多原本入行時零運動的煙民，慢慢也提升體能，跑贏行家、警察，而戒煙、做運動，阿Ming雖然非煙民，但他經常與同事們組隊跑山練氣，甚至組隊參加毅行者，同事之間亦培養出默契。

廿四個寒暑的練歷，阿Ming見盡社會上的光怪陸離，嚐盡世間人情冷暖，是一個堅強硬漢子，即使面對生離死別畫面，仍能保持新聞專業，謹守崗位。「深刻嘅新聞採訪實在太多太多，包括順利邨阿爸斬甩個女頭同西貢南邊圍大車禍。」

阿Ming憶述，當年臨收工之際，「有幸」被派往順利邨利祥樓採訪一單倫常案，「當時未知咁大件事，現場隱約聽到差人自言自語『大X鑊，大X鑊，頭都斬甩埋。』一聽到即刻衝入大廈，保安點都唔畀入，冇計，即刻突破重圍衝上樓梯，一口氣跑上廿層樓。」可惜當時警方在整個大樓圍封，始終難以突破拍攝事發單位照片。

由於現場消息傳出，行兇父親殺死16歲女兒並斬甩其頭顱，然後帶同頭顱逃走，阿Ming唯有「洗樓」，揭開每個樓層所有垃圾桶…「當時心情好複雜，每一次揭開垃圾桶蓋，都唔知想見到個頭，定見唔到個頭。」狠父雖然早已被繩之於法，但女兒頭顱至今仍然下落不明。

另一宗觸動的新聞，是2008年在西貢南邊圍發生的19死大車禍，他講述任憑現場環境如何不理想，突發記者扭盡六壬想辦法走到最前線，為市民報導真相，「收到call即刻趕去現場，但去到鄭植枝之中學對出已經封晒路，唯有將電單車擺埋一邊，拎住相機器材狂跑，去到仲要爬上公路邊隔音屏頂，先可以攞到高位拍攝車禍現場情況。」

人非草木，對於慣嚐「C餐」（守候殮房） 的阿Ming來說，面對現場一個個被枱出來的傷者，血淋淋、毫無反應的，內心雖然極度難受心翳，但仍然保持專業精神完成採訪報導。

「平生不作虧心事，半夜敲門也不驚」阿Ming最後意有所指的說出這一句話作結。人大了，明白的，現今的香港，很多人為虎作倀，表面兇狠，但其實內心虛怯，晚晚難以安寢，才是可憐可悲。

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