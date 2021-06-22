多名女事主均形容賤男擅長冧女，以甜言蜜語令人心動。記者透過交友App聯絡他，未見面他即噓寒問暖，又關心記者晚上回家安全。交談不足3日，他便主動約記者到旺角食飯，其間自稱交友App新手，欲找結婚對象，又營造上進有錢形象，聲稱積蓄過百萬元預備買樓，月入最少6萬元，覺得「搭地鐵好窮、好臭、好逼」，但記者曾見他冧女後乘搭地鐵回家。

賤男於交友App自稱阿Man，與記者閒聊數句，便要求轉用WhatsApp。他不時著記者小心着涼、紅雨警告時又提醒「小心仆親」，亦不時傳自拍照及食物相，報告行蹤。見記者外出深夜未覆，他便連環傳來多個訊息詢問：「返到去未？」、「行d（啲）多人光既（嘅）地方。」

交談不足3日，他即約記者到旺角食飯，聲稱上次拍拖是4年前，因前度偷食而分手，他首次用交友App，「識你嗰陣都係玩咗3、4日」，第2次約女生食飯。到達餐廳後，他甫坐下即滔滔不絕講述擇偶條件，表明有結婚打算，希望女方愛笑、無心計，「唔懶、識儲錢、可以共患難。」

食飯中途，他突然自爆情史，一邊䟴腳、一邊得戚稱年輕時溝女無數，但未曾出軌，更自詡為「食家」，隨後爆出一句「但我有戴套嘅。」他稱現已收心養性，又展示WhatsApp對話記錄，「嗱畀你睇下，一係我啲契妹，一係打機（群組）。」他自言很受異性歡迎，但不感興趣故未有發展，又曾在街上被女生「抄牌」，並傳來該女生自拍照稱「頭先（女生）叫我掛住佢。」

他聲稱有百多萬元積蓄，儲夠5百萬即買樓，現做裝修判頭，月入最少6至7萬，每日見客應酬的均是有錢世叔伯，「窮X我係唔會理佢㗎。」他說曾從事不同行業，包括美容顧問、健身教練，甚至試過替人洗黑錢，「倫敦金我都做過，係呃人嗰啲呀！」

最後他送記者到地鐵站時，表示不喜歡坐地鐵，「我覺得搭地鐵個感覺好窮，好臭、好逼」，又說曾因見客月花4至5萬元搭的士。不過記者曾見他在尖沙嘴冧女後，坐地鐵回油麻地住處。

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