「如果係最後一份報紙，可唔可以畀個位我落一個廣告，一個LOGO同一個Salute手勢就夠。」忽爾迎來《蘋果》的最後一天，這是ChickeeDuck創辦人周小龍最想做的一件事。於他而言，《蘋果》創新、敢言，日後香港少了《蘋果》，等於知情權被剝奪，是「香港人最大嘅損失」。周勉勵《蘋果》同事「唔好放棄」，因香港人自有方法，延《蘋果》之志。

壹傳媒創辦人黎智英萬箭穿心，仍斯斯然拿着蘋果大咬一口的第一支《蘋果日報》廣告，奠下了周小龍對《蘋果》的印象，「覺得一個人係好有創意，出嚟做一份報紙，將會係冇保留咁樣捍衛真相。」自言與《蘋果》沒有太大淵源的周，因是廣告出身，創刊26年，最深刻的還是那一個廣告。

「我想知道嗰件事嘅時候，我淨係睇蘋果，因為嗰個報道最真實。」《蘋果》成為了周小龍求真的途徑，看到《蘋果》一周之內被國安人員上門搜查，到被保安局凍結資產，直至宣布停運告終，周認為政府為打壓異見，放棄公義實在荒謬，「好憤怒，連一份為香港人做咁多嘢嘅媒體都唔可以包容。」

沒法被政府包容的，不止是《蘋果》，還有周名下的ChickeeDuck，上月初才有半百警聯同國安到店調查，但周卻沒因此把店外塗鴉洗走，店內民主女神依然聳立着，「我覺得我有可能影響到一萬人、一千人，如果我縮，影響到一千人、一萬人，我都承受唔起個罪過。」縱然被政權盯上，家人擔心無比，周並沒因而退下；遺憾地，《蘋果》已無法伴香港人繼續走下去。

「蘋果冇消失，佢哋報紙畀人夾硬摧毀咗、公司畀人夾硬封鎖咗、幾百個員工畀人夾硬奪去咗工作權，可能香港人會好傷心，但大家會知道要繼續做啲乜嘢。」突然迎來《蘋果》的最終章，周沒有選擇傷春愁秋，他選擇了相信。如此樂觀，只因「遲覺醒嘅人有責任去做一啲傻傻哋嘅嘢，希望下一代記得我哋永遠都係樂觀面對打壓、暴政，點樣受苦都好，盡量每天帶一個笑容畀後生。

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