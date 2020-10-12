Aston Martin形象一向猶如高貴的紳士，但廠方十年前也曾與豐田合作推出破格城市小車Cygnet。十年後的今天，Aston Martin再次破格，順應潮流大勢，首度推出人氣旺盛的SUV。

十年前，Aston Martin為應付當年歐盟平均廢氣排放法規而推出Cygnet，這非廠方衷心想走的方向；今天這部Aston Martin SUV DBX，卻非為勢所迫的產品。當林寶堅尼和勞斯萊斯都推出SUV的時候，Aston Martin亦是時候作出改變，唔出SUV，唔通你養我呀？事實上DBX的出現，也因為廠方唯一四門四座位的Rapide年事已高，需要一個全新型號取代這空缺，再加上SUV正值當紅，順水推舟研發DBX理所當然。

廠方出發點如何是一回事，作為車迷的我們，最想知道的是DBX還算不算一部正宗Aston Martin。今天就從外觀、聲浪、豪華與舒適程度、操控及速度來品評這部新SUV，看看它是不是真「馬田」。

內櫳全皮宴 豪華夠氣派

雖說外觀是否漂亮從來都很主觀，但以Aston Martin出品向來備受讚賞的角度來說，DBX相信未必能夠符合所有人的審美眼光。於我，將Aston Martin的特徵放入一部SUV，DBX的外觀尚算可接受，它未必是最漂亮的Aston Martin，但最起碼能一眼認出它是Aston Martin的出品。

作為Aston Martin現時唯一四座位型號，DBX的豪華和舒適程度當然不會令乘客失望。一開門，你會發現四隻車門都像天鵝展翅般微微向上翹起歡迎你。爬進車廂，即參與一場皮革盛宴，只要是雙手能夠觸及的地方，都有最頂級的皮革包裹，光是這份觸感，已符合廠方一向講求的氣派。內櫳設計方面，跟新世代Aston Martin大同小異，中控台沿用平治上一代的COMAND作業系統，這作業系統不是最新，但對比上一代車系仍沿用較舊的Volvo系統，如今有這套好使好用的平治COMAND系統傍身，已是一大進步。空間方面，DBX終於解決以往Rapide座位狹窄的問題，軸距長達3米，加上設計師不用顧慮做一部四門版DB9，所以空間絕對充裕，不頂頭，伸腿空間是前所未見的寬敞。作為乘客，舒適程度又如何？DBX依然保持一貫Aston Martin GT跑車水準，行車淡定，並未有因為重心高而變得搖曳不定，這除歸功於氣壓避震，靠48V電力驅動的Active Roll System亦應記一功，事關它可以隨不同駕駛模式來調整抗傾力度，從而加強行車穩定性。

100%動力輸後軸 驚喜十足

雖然不如保時捷或林寶堅尼般講求極限操控，但Aston Martin向來都有相當不俗的操控表現，尤其是GT跑車。來到DBX，一樣是驚喜十足，車身傾側控制得宜，四驅系統在大部份時間都以後驅模式行駛，再加上它的中央差速鎖可以把100%動力輸往後軸，所以DBX的行車動態並未因四驅而變得沉悶。

Aston Martin令人着迷之處還有引擎聲，不論V8或V12引擎，聲浪從不曾讓人失望。與V8 Vantage及DB11 V8一樣，DBX配搭來自AMG的4公升Twin Turbo V8引擎，工程師刻意調校過，聲底仍有一絲馬田味，當然用上Turbo後，總不能奢求新車有以前自然吸氣年代那麼鏗鏘響亮吧。

用上Twin Turbo引擎後，Aston Martin確實快了很多，即使DBX是SUV，它還是給你源源不絕的動力，始終550匹最大馬力和700Nm峯值扭力不是省油的燈。不過平心而論，以這動力水平來看，DBX的0-100公里加速需4.5秒，談不上絕頂飛快，事關僅僅多50匹馬力的Urus也比DBX快近1秒，也許是因為來自平治的9G Tronic自動波箱有點拖後腿吧。這也不難理解的，這是廠方工程師想營造的定位，因Aston Martin從來都不是那些靠性能數據大鑼大鼓的車廠，能夠有速度而又保持優雅，才是Aston Martin的精神。

總括而言，DBX在各方各面都證明它是一部不折不扣的Aston Martin，至於是否比同級對手好，如果單純以數據論車的話，DBX基本上敵不過所有超過500匹的超級SUV，但向來買Aston Martin的人都不以速度和性能作炫耀，有品味有態度才是他們最重視的東西，也許DBX是現時SUV界別的一股清泉吧。

Aston Martin DBX

引擎︰3,982cc V8 Twin Turbo

馬力︰550PS@6,500rpm

扭力︰700Nm@2,200-5,000 rpm

波箱︰9前速自動波，四驅

售價︰$2,980,000

查詢︰Aston Martin HK

採訪：梁彥韜

攝影：李卓霖