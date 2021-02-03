今代本田Stepwgn已推出好幾年，最大賣點仍是Waku Waku尾門及無可匹敵的良好性能。MPV本來像是住家男的玩物，但Stepwgn竟一反常態加入不少跑味。今次來一個5日4夜長測，順道接載另一個右腳受傷的記者覆診，以不同角度實試這部熱賣MPV，了解其備受追捧的原因。

我們由元朗到銅鑼灣覆診，雖然Stepwgn只是一部普通七人車，但勝在趟門開口大，再加上本田標榜的低地台設計，方便需要攙扶的傷者上落車，堪稱無障礙「福祉車」。除此之外，當中排座椅往後平躺之後，便可與第三排連成一個休閒模式，對傷者來說，這種貼心的設計絕對是乘車恩物。受傷的記者在上落車時十分輕鬆。他認為這設計令行動不便的他，容易進出第三排座位，不用花氣力爬來爬去，非常貼心。

後排易收摺 騰出通道冇難度

今代Stepwgn聰明之處也不只於此，事關配備了本田首創的Waku Waku專利尾門，尾門除可像傳統MPV般向上揭，亦可打橫由左至右開門，方便用家在狹窄空間提取物品。不過提醒車迷，擺放體積細小的普通雜物時可以打橫開關，但放置比較大型的行李上尾箱時，還是回歸傳統把尾門掀起吧，因為橫開時車門待在側，大件行李大有可能刮花尾門內側。為配合這個設計，本田亦特意為Stepwgn設計了一套可將第三排座椅完全收放到地台底的Magic Seat，只需輕輕一拉手抽，第三排座椅便可摺平至地台底，無論你是從第三排站起身來收摺，或坐到一旁來做這收摺動作，整個過程都相當輕鬆。把座椅收起，便可用來放置受傷記者的拐杖，他輕鬆地便能收納好個人物品，不用勞師動眾，令他感到非常滿意。

有別於其他喜歡用2公升自然吸氣引擎的同級日本MPV，本田為今代Stepwgn搭載全新一副1.5公升直四渦輪增壓引擎，可見引擎Downsizing的風潮，正好吹到了本田工程師心坎。這副引擎除減輕車主每年牌費開支，更讓本田車迷意識到車廠勇於求變的精神，這也難怪本田在萬千愛車男孩的心目中有着神聖地位。這副配渦輪增壓器的1.5公升i-VTEC引擎，同時運用缸內直噴技術，確保引擎效率得到最佳發揮，最大馬力輸出達150匹，峯值扭力203Nm，數值上跟普通的2公升自然吸氣引擎相若，油耗和排放卻較低，加上渦輪增壓機器的優勢，能夠在低轉速發揮高扭力表現，特別是這類要搭載多人或高載重量的MPV，這種引擎特性就更見爽快好用，配合穩紮車架，令它成為這年頭最好「飛」的一部日系MPV。

油耗$1.77/km有交代 高速後座欠穩

經過五日四夜長測，開了600多公里，得出的平均油耗為9.7L/100km，以香港現時每公升$18.29的油價計算，亦即是大概每公里為$1.77。雖然數字談不上特別慳油，但試車時通常都載着兩至三位乘客，而且駕駛方式都不是特別斯文，因此這油耗數字也算有交代了。那麼經過幾日長測，又有甚麼不足之處呢？首先，Stepwgn的操控表現明顯比同級對手優勝，但每當車子以較高速度行駛，中後排的乘坐感覺就只能以「浪」來形容；第二，作為一部七人車居然連一個專門充電的USB口也沒有，這一點也略嫌未夠細心。不過今代Stepwgn的最大賣點就是它同級獨有的低容積turbo引擎、能夠輕鬆藏於地台的Magic Seat及那道由本田首創的Waku Waku專利尾門，光是這幾點也足以把缺點一一掩蓋吧。

Honda Stepwgn Spada

引擎：1,496cc直4 turbo

馬力：150hp/5,500rpm

扭力：203Nm/1,600-5,000rpm

傳動：無段變速，前驅

售價：$339,880

查詢：合群汽車

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂