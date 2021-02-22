昭和時代的暴走族令你想起甚麼？90後栢軒當年未出世，他認知的，只有KE70──豐田Corolla首款後驅車，是日本暴走族必備座駕，為了擁有這架車齡比他還大的Wagon，栢軒憑自己一雙手、花費共18萬元，將一堆廢鐵起死回生，變成夢想的兇惡神駒。

「見到它時，它已經準備要劏車了，後來我用了兩年時間才完成復修。」28歲的栢軒自小住在西貢鄉郊，外出要靠汽車代步，兒時經常跟隨父親遊車河的他，在澳洲工作時遇上中古車Toyota KE70，這輛日本古董車的機械系統讓他愛不釋手。一次機緣巧合，透過朋友得知香港有一輛KE70 Wagon準備送到劏車場，栢軒不惜豪擲3萬元購入這堆「爛鐵」。

「那時剛好有朋友介紹，說有一輛KE70準備劏車，我便立刻購入，豈料車況極為惡劣。」栢軒三年前收車時，未想過內外情況如此恐怖，內櫳有如垃圾崗，後座的垃圾多得堆至座椅上，包括八十年代的報紙、超市膠袋與吉樽，林林總總當年的日常用品棄置在車內；地毯是黑色的，已看不出原本的顏色。為了徹底清洗全車，栢軒把車廂內所有部件拆去，花了約兩星期清洗地毯及內櫳。

外殼銹點難搞 裝闊胎調低底盤

輪到外觀，雖然知道舊時豐田的車身金屬選材低劣，容易生銹，但收車發現有超過一百粒銹點，也感意外。那時他已做過一次燒焊，全車再噴油，可是三年後的今日，香港潮濕天氣仍令外殼再次出現銹點，猶如死症。

KE70在1981年生產，是Corolla系列的首款後驅車。栢軒手上的KE70屬Wagon型號，搭載1300cc 4K引擎。雖然KE70 Sedan是東南亞和日本的飄移賽的常客，然而Wagon在當年推出時只是作貨運用途，車上搭載葉片彈簧懸掛避震系統，最高馬力只有65匹，扭力僅103Nm，操控上當然不如其他避震系統般舒適，駕駛時亦會感到相當顛簸。現時這款Wagon在港的數量少於5輛，Sedan四門約在10輛以內。

「我在YouTube看到日本暴走族車聚的片段，它們的車輛外觀四四方方，裝上頭唇，降低全車高度，並裝上闊身車胎。全車改裝後的樣貌顯得兇惡，沒有原裝般單調。」為了營造暴走族感覺，栢軒選用GTR Skyline頭唇，車頭裝上14″×7J SSR MK2一對車軨，加上置入AE86的絞牙避震，並降低全車高度，造型立即惡起來。「原本想如暴走族般，用上全直出死氣喉，可是聲音過於嘈吵，在車上甚至難以與人談話，所以近期便拜託友人燒去尾鼓。」

化油器一變二 換入AE86部件

為了一手一腳改裝全車，栢軒更上網參考資料，以改善改裝技術，「原裝搭載一座化油器，現時搭載兩座化油器。要調節兩座化油器的平衡，有很多學問，雖然學習時間長，但最後成功了。」KE70和下一代Toyota AE86的底盤有近九成相似，許多零件均可共用，所以栢軒將整個前懸掛器，包括系統懸掛、前懸掛和下搖臂都換上AE86同款部件，更有日本車友稱KE70是四門版的AE86，前後花費約15萬元。

「許多人都問我，為何花3萬元購入如此霉爛的車？因為此車在香港十分少見，我認為是值得的。」栢軒自小居於西貢鄉郊，家人愛車，汽車不但是日常代步工具，更是陪伴他成長的玩具，每輛汽車都具有獨特個性，如今長大了，汽車令他交遊更廣闊。「因為翻新了這部車，認識很多新朋友，交友圈子因此擴大。」Corolla向以價格平實作賣點，在香港隨處可見，但如此獨特的款式，也惹來不少艷羨目光。栢軒閒時在街上泊好愛駒，會有車友上前跟他聊聊當年Corolla的風光歷史。但九十年代改用電腦系統，一上車便可起動，純機械系統的KE70維修費用日漸昂貴，逐漸被淘汰，大多都被棄置於劏車場準備被分屍。

栢軒近年加入位於錦田的Luna Garage，與弟弟和朋友合作經營車房。汽車對於他來說，不但是興趣，更成為賴以為生的工作。充滿想法的他，跟家人一樣，愛把每輛車設計成獨一無二的模樣，「本想過保留原裝，可是我過往每輛車都曾作改動，最終我還不是忍不了手。縱然復修過程辛苦，駕駛着這車時感到的滿足和快樂，千金難買。」

採訪：謝芝琳

攝影：倫星揚、梁苡珊

部份圖片由受訪者提供