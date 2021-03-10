自從Serena e-POWER於2019年來港，短短兩年間銷量已經突破1,500部，能擁有如此佳績，與爽快又慳油的e-POWER動力系統絕對有關係。如今日產e-POWER家族再添一員，那就是第三代Note了。

先從外形上看，新一代Note絕對稱得上是耳目一新。事關新車沿用了Ariya電動車所標榜的Timeless Japanese Futurism設計語言，車頭的日產logo亦換上了新的設計及新的V-motion鬼面罩。設計銳利的LED大燈也跟一體式車尾來個首尾呼應，足見日產對自己新一代產品的自信。

除了外形散發着自信，Note e-POWER的內櫳亦一洗上代Note廉價小車的設計質感，取而代之是新一代日產內櫳設計語言──「間（ま）」，日文字義為空間、時間，意即追求一種富時代感的簡約風格，把不必要的按鈕都一一移除。

縮短軸距 後排斜傾添空間感

正因如此，新車不但採用Monolith一體式7吋雙電子錶板，中控台亦配用支援Apple Carplay的輕觸式屏幕。如此歐洲化的設計在日本小車身上確是罕見。惟礙於Note始終是一部城市小車，所以冷氣操控還是維持傳統的「物理按鍵」，不過對於講求實際的用家，這種「舊式」設計其實有利無害。另外中央馬鞍位則採用中空設計，帶來巨大無比的儲物空間；乘客位的「首飾箱」亦比上一代加大，冷氣出風口下方也具備了隱藏式杯架的設計，非常貼心。

新車的長闊高為4,045mm×1,695mm×1,505mm，雖然車長和軸距比起上一代分別短了55mm和20mm，不過也不一定代表空間變得更狹窄，相反此舉更令到日產工程師大幅度地刪減佔用空間的內裝組件，從而在有限空間創造出不輸上一代的的車廂空間，再加上新車加入了後排斜傾功能，所以即使跟同級對手相比，也不輸蝕。

有別於以往兩代Note，新車只有e-POWER一款動力組合。意味着新Note除了身懷一副82匹的1.2公升直三引擎，它亦配備一個116匹、峯值扭力高達280Nm的電動馬達。不過要搞清楚的是，e-POWER並不是傳統的Hybrid系統，相反它的本質更貼近一部電動車，因此該副1.2公升直三引擎的最大用途，就是充當發電機，而真正推動前輪的就只有那個電馬達。

正因Note是單靠電馬達所推動，所以即使最大馬力只得116匹，擁有280Nm峯值扭力的它亦比同級對手強橫得多，相信開起來都會挺爽快好力。

主動式安全系統 配備勝同級

至於油耗方面，廠方數據聲稱Note e-POWER可以每公升行駛28.4公里，意味着入滿油後，續航里程理應可達1,022公里。對於一部城市小車來說，能夠做到「千里馬」的續航里程實在是了不起。

除了油耗了得，新一代Note e-POWER亦更加着重安全性，因此來港的新車不但標準配備九個安全氣袋，還配備IEB前方碰撞制動系統、ITC主動軌迹控制、IFCW前方碰撞預警功能、LDW車道偏離提示、LI車道輔助系統等一系列主動式安全系統。相比起某些只有雙安全氣袋的同級日本對手，Note e-POWER在安全配置實在是優勝得多。

總括而言，日產Note e-POWER可謂為沉悶的小車市場帶來一陣清風，事關只賣21.9萬的它說明了要好力不一定要費油，要慳油也不一定要沉悶。相信有着Serena e-POWER的銷售佳績作前車，定位更大眾化的Note e-POWER在香港的銷售成績亦可預期。

Nissan Note e-POWER

馬達輸出：116PS

扭力：28.6kgm

發電引擎：1,198cc直三

驅動形式：前置，前驅

售價：$219,000

查詢：Honest Motors Ltd

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂