自從Porte和Spade等車系去年12月停產，豐田在香港的五人車市場仿似留下了一個前所未見的缺口。為免被對手蠶食市場，豐田便派出原是小型七人車的Sienta，拆掉第三排座椅，化身五人版Sienta Go，希望吸引到一班以實用行先的用家。

需知道新一代日產Note e-POWER和本田Jazz已相繼到港，面對兩位剛換代的勁敵，Sienta GO當然不能光靠拆走兩張座椅便蒙混過關，今次主打賣點正是如何利用兩個法寶，用盡那821公升的尾箱空間。

第一個法寶，Sienta GO在車尾箱兩側各設置九個固定孔，連同兩支特製活動橫杆，方便用家自由調校橫杆擺放位置，隨車附送四個掛鈎，購物戰利品可以一袋袋地勾在尾箱，非常就手。當然，如果嫌四個掛鈎不夠用，也可從12蚊店購買掛鈎自行添加，也能做到同樣效果；第二個法寶就是一對防水尾箱墊及一塊尾箱隔層板，防水尾箱墊採用雙面設計，一面地毯一面膠面，方便用家擺放濕貨或乾貨。至於那塊尾箱隔層板，則能與兩支活動橫杆和九個固定孔互相配合，從而更彈性的運用尾箱空間。

空間盡歸儲物 稱職109匹馬力

Sienta GO是一部由七人車演變而成的五人車，拆掉第三排座椅理應為中排乘客帶來更多空間，可惜豐田並未為新車加長中排座椅的路軌，因此腿部伸展空間跟原先的七座版並未有任何分別。儘管車廂空間總算夠用，但相比起Spade，儲物空間和空間感均遜半籌，也許這就是Sienta與Spade的根本性分別吧。

配備方面，Sienta GO只能夠以「純粹」兩個字來形容，事關新車的標準配備只包括15吋鋼製輪圈、鹵素頭燈、單電趟門、手動冷氣系統及雙安全氣袋，甚麼Keyless免匙系統、主動式安全系統及多功能軚盤一概都沒有，由此可見Sienta GO的定位，謝絕花巧，一切都以最簡單的設定來呈現。

這份簡單和純粹亦繼續伸延至機械硬件上，它跟七座版Sienta一樣採用同一副編號2NR-FE 1.5公升直四自然吸氣引擎，最大馬力109匹，峯值扭力140Nm，配一套Super CVT-i無段變速自動波箱。這種見慣見熟的機械配置不會為你的日常旅途帶來驚喜或刺激，但對於一部日用代步車來說卻稱職有餘，不過激烈加速時引擎噪音會比較明顯，用家要有心理準備。操控方面，Sienta GO是一部十分踏實的代步車，一切以輕鬆簡便為初心，穩陣、平實是宗旨，別期望能為你帶來任何駕駛激情，務實型用家首選。

定位務實 純粹的載人工具

總括而言，Sienta GO就是一部十分純粹的載人工具，這樣形容它不帶貶義，買車之前，你接受到它是一部可靠耐用的五人車就可以了。

雖然從科技或設備角度看，它未必比得上同級對手，但如果閣下只很簡單地追求一部耐用性和實用性皆滿分的1,500cc小車，Sienta GO絕對是市場上相宜的一部，特別在政府的新稅制下，售價仍然能維持在20萬以內的關口，$193,158揸新車，相信Sienta GO仍然能在芸芸對手中殺出一條血路。

Toyota Sienta GO

引擎：1,496cc直四

馬力：109ps/6,000rpm

扭力：13.9kgm/4,400rpm

傳動：CVT無段變速，前驅

售價：$193,158起

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂